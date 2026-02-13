Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минобороны РФ ЕкСВУ Екатеринбургское суворовское военное училище
СОБЫТИЯ
|13.02.2026
|У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза 1
|28.01.2013
|Погиб топ-менеджер «Воентелекома» 1
|11.10.2006
|В "Казахтелекоме" назначен новый президент 1
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2605 1
|Ниеншанц 122 1
|Казахтелеком 339 1
|Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 166 1
|Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
|БФПГ - Балтийская Финансово-Промышленная Группа 1 1
|Земеров Николай 3 1
|Жумагалиев Аскар 23 1
|Мынбаев Сауат 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.