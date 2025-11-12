Разделы

Merlion стал официальным дистрибьютором Fanvil в России

Российский VAD-дистрибьютор Merlion и разработчик решений для IP-телефонии Fanvil подписали соглашение о сотрудничестве. Договор о дистрибуции распространяется на все аудио- и видео-IoT устройства китайского производителя. Об этом CNews сообщили представители

В рамках партнерства Merlion становится авторизованным дистрибьютором продукции Fanvil на территории России. Сотрудничество направлено прежде всего на расширение присутствия бренда Fanvil в России, ускорение поставок оборудования и усиление поддержки партнерской сети — интеграторов, провайдеров и реселлеров.

Fanvil — китайская компания, основанная в 2002 г., специализируется на разработке и производстве VoIP-оборудования, экспортирует IP-телефоны, решения для видеоконференцсвязи, коммутаторы для подключения к IP-АТС, гарнитуры и наушники в более чем 130 стран.

«Мы рады партнерству с Fanvil, собственные исследования и разработки которого направлены прежде всего на внедрение инновации в производство и повышение ценности продуктов для заказчиков. Уверены, что совместными усилиями мы сможем предложить российским компаниям передовые, надежные и экономически эффективные решения для бизнес-коммуникаций», — сказал директор департамента закупок VAD-дивизиона компании Merlion Максим Жуков.

Цифровизация

«Мы выбрали Merlion в качестве нашего стратегического дистрибьютора в России. Надежный и опытный партнер с мощной логистической и маркетинговой инфраструктурой позволит нам расширить географию присутствия, и мы сможем активно способствовать цифровой трансформации игроков российского рынка в различных отраслях промышленности», — сказала региональный директор Fanvil Саммер Мэнг.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2028 г. объем российского рынка корпоративных коммуникаций вырастет с 49,8 млрд рублей в 2024 г. до 149,7 млрд рублей. Этот рост обусловлен переходом к экосистемам на базе единых модульных платформ, которые объединяют телефонию, видеосвязь, мессенджеры, чат-боты и другие инструменты.

