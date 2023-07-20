Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал

Компания «Рупост» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 2.2. Продукт включен в реестр Минцифры. Команда его разработчиков более 10 лет развивает отраслевую экспертизу, создает и выпускает импортонезависимые решения в сфере корпоративной почты и интегрированных рабочих мест. В частности, на сегодня мобильное рабочее место WorksPad признано безусловной российской альтернативой для западных решений в области корпоративной мобильности, а вышедший в июле 2023 г. кроссплатформенный настольный почтовый клиент RuPost Desktop с бесплатной версией Personal уже привлек внимание пользователей как реальная замена Microsoft Outlook и других почтовых клиентов для Windows и Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«Версия 2.2 стала значимой вехой в истории RuPost: фактически мы завершили первый этап развития ключевых технологий, – сказал Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям «Рупост», – Наше решение принципиально отличается от многих других, в которых используется комплекс открытых компонентов. Большинство из них либо строится с применением контейнеризации, либо является адаптацией общесистемных средств управления и их сочетаний. Однако ни в контейнеризации, ни в платформах управления класса Ansible не отражены специфика и логика почтовых систем, которые сами по себе в индустрии составляют целый сегмент. Мы разработали и реализовали такую архитектуру управления собственными и открытыми почтовыми компонентами, которая не только скрывает «под капотом» всю сложность их конфигурирования и взаимодействия, но и делает нашу систему легко масштабируемой и «суперживучей» за счет встроенных механизмов кластеризации и самодиагностики».

Выбор шаблонов часто применяемых конфигураций

Версия RuPost 2.0 Enterprise, выпущенная зимой 2023 г., впервые дала возможность строить почтовый кластер Active-Active с фактически неограниченным числом узлов и с применением средств балансировки нагрузки на уровне инфраструктуры. В вышедшем в мае 2023 г. RuPost 2.1 появились встроенные средства балансировки с поддержкой протокола Proxy v2, а в последнем релизе 2.2 не только есть уже зарекомендовавшие себя механизмы обеспечения отказоустойчивости, но и повышена эффективность интегрированных средств самодиагностики. Теперь можно выявлять сделанные в обход системы управления изменения конфигурационных файлов почтовых и служебных компонентов и не просто журналировать эти факты, но и определить стратегию реакции на них: от уведомления администратора до остановки затронутых вмешательством узлов кластера.

Множество почтовых доменов

Автоматический вывод экземпляров системы из кластера, ввод новых экземпляров в эксплуатацию без прерывания работы, непрерывный мониторинг «живучести» всех компонентов решения на всех узлах – все это делает RuPost подходящим для организаций любого масштаба и сфер деятельности.

Результаты расширенного нагрузочного тестирования RuPost 2.2 подтвердили правильность выбранной архитектуры кластера, которая обеспечивает управление и горизонтальной, и вертикальной масштабируемостью: при увеличении количества его узлов можно надежно обслуживать более 250 тыс. пользователей, и конфигурация одного узла останется рациональной. Например, при средней нагрузке для 100 тыс. пользователей нужны три узла с шестью CPU и 16 ГБ ОЗУ, а для 250 тыс. – восемь узлов. Важно, что добавление новых узлов в работающий кластер позволяет динамически увеличивать его мощность по мере роста количества обслуживаемых почтовых ящиков. Ресурсов узла с шестью CPU и 16 ГБ ОЗУ хватает для вертикальной масштабируемости на 40-50% только за счет увеличения процессорных мощностей на базе данных (минимально – 16 CPU, рекомендовано – 32 CPU). Таким образом динамическое управление горизонтальной и вертикальной масштабируемостью позволит оптимизировать затраты на оборудование не только в начале, но и в ходе эксплуатации кластера RuPost.

В число поддерживаемых командными и визуальными средствами новшеств также вошли статические и динамические списки рассылок, возможность использования, в том числе повторного, LDAP-фильтров – например, для динамических списков рассылок, управление ресурсами календаря и новая версия единой корпоративной адресной книги для всех подключенных служб каталогов, аккумулирующая значимую информацию о контактах. Кроме того, разработчики сохранили привычный пользователям интерфейс панели управления и при этом перевели ее на новую технологию реализации, которая позволяет быстрее развивать ее функционал и повышать степень удобства.

Управление списками рассылки

Вместе с RuPost 2.2 сейчас выходят обновленные версии инструментария для миграции с Microsoft Exchange RuPost Migration Tool и расширения RuPost Plugin для Microsoft Outlook с поддержкой протоколов CalDAV и CardDAV для работы с календарями, задачами, контактами и адресной книгой. RuPost Plugin становится общедоступным, и во время перехода на RuPost его можно применять с другими почтовыми серверами.

Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты безопасность

«Программный стек, включающий корпоративный SuperApp WorksPad, сервер RuPost, ПО RuPost Desktop и RuPost Plugin для Outlook, делает уход с решений Microsoft максимально комфортным для пользователей: эта линейка продуктов предоставляет полный набор возможностей, чтобы легко импортозаместить почту уже сегодня», - отметил Михаил Геллерман, генеральный директор «Рупост».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.