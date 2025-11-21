Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186069
ИКТ 14425
Организации 11188
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26393
Персоны 80198
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Конончук Денис


СОБЫТИЯ


21.11.2025 «ТрансТелеКом» и «РТ-Техприемка» объединяют усилия в области инновационных технологических решений 1
30.11.2021 «Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения 1
12.05.2021 «РТ-техприемка» и Институт квантовой физики создадут ИТ-решение для исследования парниковых газов планеты 1
12.04.2021 Совместный проект «машинного зрения» «РТ-техприемки» и Videomatrix включен в открытую библиотеку AI Russia 1
26.11.2020 ИИ-проект «РТ-Техприемки» стал лауреатом двух премий в области цифровизации 1
27.10.2020 «РТ-Техприемка» успешно завершила опытную эксплуатацию прототипа «машинного зрения» для контроля качества стали 1
24.09.2020 «РТ-Техприемка» поможет резидентам ОЭЗ «Технополис Москва» в интеграции в высокотехнологичные производственные цепочки 1
28.08.2020 «Ростех» будет бороться с контрафактной продукцией в авиации с помощью QR-кодов 1
23.07.2020 «РТ-Техприемка» представила цифровые решения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Конончук Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - РТ-Техприёмка 16 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3301 6
Айтеко - VideoMatrix - ВидеоМатрикс 15 3
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Siemens AG - Siemens Group 2627 1
Микробор Технолоджи 7 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
Профотек 17 1
Yandex - Яндекс 8369 1
VK - Mail.ru Group 3526 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14102 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8116 1
Северсталь ПАО - Severstal 557 1
Газпром нефть 667 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Газпром ПАО 1411 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3234 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 539 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 256 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3391 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72645 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17737 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1820 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12984 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5842 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12289 3
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 621 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56871 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22896 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31821 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2360 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1238 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 658 1
IETF - CalDAV - Calendaring Extensions to WebDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 26 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1972 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11162 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 672 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1089 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 480 1
IETF - CardDAV - VCard расширение для WebDAV - клиент/серверный протокол адресной книги для предоставления пользователям доступа к общим данным на сервере 13 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 723 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1965 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3486 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 235 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 511 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2845 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4001 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9685 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10082 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4665 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27087 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7366 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17060 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33802 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7035 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2948 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 592 1
Айтеко - VideoMatrix - Vmx Dequs 8 1
Новые облачные технологии - МойОфис 874 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 142 1
Kaspersky OS 143 1
Тараканов Сергей 2 1
Расницын Виталий 1 1
Дегтев Геннадий 270 1
Маковский Максим 14 1
Семеновская Елена 41 1
Комиссаров Дмитрий 237 1
Казаков Константин 7 1
Булатов Кирилл 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 156021 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45552 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1687 2
Земля - планета Солнечной системы 10640 1
Солнечная система - Solar system 2543 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14465 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 616 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5935 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54784 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15010 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3267 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3770 1
Физика - Physics - область естествознания 2822 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2578 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31682 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3680 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2495 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1742 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1718 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 872 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2365 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 830 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 512 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4231 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1006 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9607 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2756 1
ComNews - Медиа-бизнес 134 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 3 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 29 1
ИМЭИ - Институт мировой экономики и информатизации - Институт мировой экономика и информационных технологий 5 1
ИрНИТУ - Институт квантовой физики 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2594 1
ComNews Awards 8 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401582, в очереди разбора - 733066.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще