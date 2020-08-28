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«Ростех» будет бороться с контрафактной продукцией в авиации с помощью QR-кодов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«РТ-Техприемка» запускает электронную систему слежения за металлопродукцией для борьбы с поставками контрафактной продукции на предприятия авиационной отрасли, рассказал первый заместитель генерального директора «РТ-Техприемка» Денис Конончук на форуме «Армия-2020».

«Инициатива была предложена как одно из решений проблемы контрафакта в такой чувствительной отрасли, как авиация. Эта проблема встречается как у нас, так и в странах Запада. Подобные случаи редки, но даже единичный случай может привести к печальным последствиям. В связи с этим сформировано решение по созданию системы прослеживаемости, включающей маркировку продукции посредством нанесения QR-кодов по всей длине каждого изделия и дальнейшее ее отслеживание в системе, доступ к которой имеют авторизованные пользователи», - сказал Конончук.

По его словам, в информационной системе на каждое изделие будет заведена своя страница с данными о том, когда и кем оно было изготовлено, кому было отгружено, а также иная информация, которая содержится в сопроводительных документах на продукцию. «Информационная система позволит отследить металлопродукцию от изготовителя до конечного потребителя», - сказал Конончук.

Сам QR-код, по его словам, не защищен от подделки, но в сумме с электронной системой вероятность появления на рынке контрафактной продукции значительно снизится. Нанесение кодов практически не отразится на стоимости продукции.

В сентябре опытная эксплуатация системы будет запущена на одном из предприятий атомной и авиастроительной отраслей.

«К системе выразили готовность подключиться Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиационная корпорация, холдинг "Вертолеты России"», - отметил он.

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