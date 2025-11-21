Разделы

«ТрансТелеКом» и «РТ-Техприемка» объединяют усилия в области инновационных технологических решений

АО «Компания ТрансТелеКом» и «РТ-Техприемка» займутся разработкой проектов по внедрению современных отечественных технологий, развитием промышленной робототехники и созданием цифровых решений для производства и транспорта. Стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Помимо перечисленного, одним из элементов сотрудничества станет подготовка кадров с учетом современной технологической реальности. Для достижения этих целей планируется совместно разрабатывать приоритетные инновационные проекты, консолидируя опыт, делясь лучшими практиками и создавая кросс-функциональные команды.

«Благодаря сотрудничеству наших компаний мы расширяем спектр отечественных робототехнических решений и интегрируем передовые цифровые платформы для автоматизации производства. Это позволит промышленным предприятиям быстро внедрять инновационные технологии, повышать эффективность и надежность процессов, а также обеспечит переход на новый уровень технологического развития. Совместно с компанией «ТрансТелеКом» мы планируем запустить отраслевые пилотные проекты, ориентированные на интеграцию ИИ и современных коммуникационных систем, открывающие дополнительные возможности для достижения национальных целей и укрепления технологического суверенитета страны», – отметил первый заместитель генерального директора компании «РТ-Техприемка» Денис Конончук.

Компании будут обмениваться экспертной информацией, проводить совместные консультации и формировать рабочие группы. Это позволит быстрее развивать новые проекты и внедрять технологические решения на практике.

«Стратегическое партнерство компаний «ТрансТелеКом» и «РТ-Техприемки» синтезирует экспертизу в промышленной автоматизации с передовыми ИТ-разработками. Наша цель – создавать прорывные продукты для цифровой трансформации на основе роботизации, оптимизации процессов и практического внедрения искусственного интеллекта», – сказал заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

