Компания iFellow объявила о переходе на российскую платформу Communigate Pro

Российская ИТ-компания iFellow, предлагающая сервисно-ориентированный подход к разработке ПО, тестированию и сопровождению информационных систем для бизнеса, объявила об изменениях во внутренней ИТ-инфраструктуре и переходе с почтового сервера Microsoft Exchange Server на российский аналог Communigate Pro в связи с приостановкой продаж Microsoft в России. Переход на отечественную систему уже стартовал и продлится до конца апреля 2022 г., он будет осуществляться поэтапно во всех филиалах компании. iFellow планирует перевести на данную систему до 1 тыс. человек и перенести порядка терабайта данных.

Communigate Pro – единая платформа корпоративных коммуникаций. Она предоставляет пользователю доступ к электронной почте, клиентам мгновенных сообщений, совместному доступу к корпоративному контенту, IP-телефонии и другим службам, подключаемым к программе через поддерживаемые протоколы: SMTP, SIP, IMAP, XMPP, LDAP, XIMSS, CalDAV, WebDAV и другие. Архитектура платформы — это единое ядро, предоставляющее все сервисы, в отличие от стандартного подхода интеграции нескольких между собой, что позволяет серьезно снизить операционные издержки.

Communigate Pro — полностью российская разработка со своим, написанным с «нуля» программным кодом, и не зависящая от санкций. Это особенно важно в ситуации, когда международные компании ограничивают продажу лицензий в России или значительно повышают их стоимость. По оценкам представителей компании, Communigate Pro обойдется заказчикам в 2–6 раз дешевле зарубежных аналогов.

«Мы вводим продукт компании Communigate Systems в рамках проекта по внутреннему импортозамещению в iFellow, а также предлагаем это проверенное решение нашим клиентам. Из плюсов продукта можно выделить то, что на платформе есть возможность использования динамического кластера, который за счет своей масштабируемости отвечает требованиям безотказной работы «пять девяток» (99,999%). Также вокруг Communigate Pro создана экосистема, позволяющая системным администраторам и администраторам домена обслуживать большие кластеры так же, как если бы они обслуживали монолитное решение», — сказал Андрей Киселев, руководитель направления по сопровождению информационных систем iFellow.

Российские proxy занимают рынок Техника

«Мы рады приветствовать компанию iFellow среди наших партнеров и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Уверен, что наша совместная работа позволит ускорить процесс импортозамещения в нашей стране и обеспечит технологический суверенитет России в части корпоративных коммуникаций. Также Communigate Systems ценит, что компания iFellow не только предлагает наш продукт заказчикам, но и сама активно использует его в своей повседневной работе», — отметил руководитель отдела корпоративных продаж Communigate Systems Антон Тен.

Импортозамещение почтового сервиса и офисного пакета — это часть большого проекта iFellow по миграции на отечественное программное обеспечение, тестирование и усовершенствование методологий бесшовного перехода. А в марте 2022 г. компания открыла консультационный центр поддержки по импортозамещению офисного программного обеспечения.