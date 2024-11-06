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МТС Линк Vinteo Винтео

МТС Линк - Vinteo - Винтео

Vineo – российский производитель профессиональных решений видеоконференцсвязи, обеспечивающих совместимость со всеми стандартными протоколами ВКС и с устройствами ВКС сторонних производителей. Компания занимается разработкой и внедрением собственных решений видеоконференцсвязи, предоставляет инжиниринговые услуги в области видео (создание заказных версий по техническому заданию клиентов). С декабря 2018 года Vinteo входит в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».


06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

Vinteo становится частью «МТС Линк» «МТС Линк» закрыл сделку по приобретению пакета акций Vinteo 5 ноября. Vinteo сохранит прежнюю команду и будет работать как автономная структура, реализация разработок компании продолжит осуществляться через собственный партнерский канал. «
06.11.2024 «МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

о заключении сделки между дочерней компанией ООО «Вебинар» (бренд «МТС Линк») и ООО «Винтео» (бренд Vinteo). По условиям сделки, ООО «Вебинар» становится собственником 51% ООО «Винтео». Целью п
20.09.2024 Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи

Российский разработчик программного обеспечения и производитель оконечных устройств видеоконференцсвязи Vinteo расширил продуктовую линейку флагманской моделью USB-микрофона. Решение обеспечивает аудиосопровождение конференций и разработано с учетом практического опыта организаций сеансов ВКС в ф
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса»

кие компании – разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения научно-технический центр информационных технологий «Роса» и разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи Vinteo – подтвердили совместимость продуктов. Стек решений позволит государственным структурам и коммерческим организациям использовать надежную видеосвязь профессионального класса в безопасном
14.06.2024 Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС

Российский разработчик программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo добавил в линейку сервисных инструментов решение для мониторинга системы ВКС, которое позволяет эффективно управлять инфраструктурой видеокоммуникаций организации. Об этом CNews сообщили
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант»

ГК Applite и разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи Vinteo подтвердили совместимость операционной системы «Атлант» и программного клиента Vinteo Desktop. Технологическое партнерство российских разработчиков позволит государственным структ
15.05.2024 Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис

Для чего нужны сервисы Vinteo Компания Vinteo уже более 10 лет работает на российском рынке видеокоммуникаций
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года

Российский разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo подвел итоги работы в 2023 г. Выручка вендора от создания ВКС-решений по результатам отчетного периода составила 534,4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Vinteo. Впервы
27.12.2023 Роман Самойлов -

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

вязи CNews: Роман Борисович, вы — не просто основатель компании, но и можно сказать «играющий тренер», принимаете непосредственное участие в разработке решений. Расскажите, с чего начиналась компания Vinteo и создание продуктов? Роман Самойлов: Официально бренд Vinteo родился в 2013 году, к этому моменту в составе команды специалистов мы создали и успешно внедрили свой флагманский пр
15.09.2023 Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo

Системный интегратор Open Vision совместно с компанией Neutronix, генеральным дистрибьютором Vinteo, реализовали проект по внедрению российского решения видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области». Система продемонстрировала соотв
11.09.2023 «Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве

«Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с российским разработчиком решений видеоконференцсвязи VINTEO. Компании объединят усилия по продажам и внедрению разработок VINTEO для ускорения перевода российских государственных структур и компаний ключевых отраслей экономики, в том числе
12.10.2022 Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo

в Москве прошел телемост, соединивший парк «Зарядье» с антарктическими станциями «Восток» и «Прогресс». Для онлайн-общения с полярниками использовалась российская платформа видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo, сообщили CNews представители Vinteo. Телемост соединил с Москвой сразу две антарктические станции – единственную российскую внутриконтинентальную станцию «Восток», расположенную

02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo

Программный сервер ВКС Vinteo Программный сервер MCU (Multipoint Control Unit) на базе ОС Linux различных версий, в том числе Astra Linux. В основе разработки — технология микширования, то есть обработка всех видеопо
10.06.2022 Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС

Российский разработчик решений видеоконференцсвязи (ВКС) класса telepresence Vinteo расширил экосистему своих продуктов мобильным приложением для подключения пользователей к видеоконференциям со смартфонов и планшетов. Приложение сохраняет все широкие возможности MCU-се
05.03.2022 Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России

В связи с приостановкой всех бизнес-операций Cisco Systems и Poly (Polycom) на российском рынке, отечественный разработчик ВКС Vinteo готов бесплатно и в кратчайшие сроки перевести компании и ведомства, пострадавшие от ухода зарубежных вендоров видеоконференцсвязи, на свою систему ВКС. Vinteo более 10 лет создае
24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору

е может закупить ПО для видеоконференцсвязи (ВКС) на 87,2 млн руб. Определение поставщика по первому тендеру было отменено, так как ФТС в техзадании прописала требования под конкретного производителя Vinteo, что было подтверждено решением ФАС. Новый перезапущенный тендер сейчас приостановлен по жалобе той же компании на то же нарушение. Согласно жалобе, таможня вновь прописывает совокупност
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС

региональные власти по всей стране смогут перейти на отечественный сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo (разработан российской компанией «Винтео»). Внедрять решение в рамках сотрудничества б
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС»

В целях развития технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Vinteo провели тестирование продуктов и подтвердили совместимость и корректность работы решения для видеоконференцсвязи Vinteo Desktop на операционной системе «Ред ОС». Результат отражен
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo

Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и «Нейтроникс» (генеральный дистрибьютор решений видеоконференцсвязи Vinteo) с целью определения возможности использования спутниковой связи для обеспечения клиентов провайдера видекоммуникациями произвели проверку совместной работы. В результате тестирования ВК
30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom

o сообщила о возможности полного импортозамещения решений видеоконференцсвязи иностранного производства (как серверных, так и оконечных устройств), на базе собственных разработок. Продуктовая линейка Vinteo включает программный сервер ВКС и видеотерминалы, построенные на классической архитектуре. Это означает, что все решения Vinteo поддерживают стандарты традиционных систем видеокон
29.04.2020 Профессиональная видеоконференцсвязь Vinteo Server стала на три месяца бесплатной

чественную видеосвязь с партнёрами и клиентами, можно воспользоваться профессиональной системой ВКС Vinteo. Сервер видеоконференцсвязи Vinteo Server включен в единый реестр российских пр
23.10.2017 AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС

AUVIX объявила о получении статуса авторизованного дистрибьютора отечественного разработчика серверных решений для ВКС Vinteo. На сегодняшний день Vinteo является уникальной российской компанией, производящей продукты, полностью совместимые со стандартными протоколами ведущих производителей аппаратных и

30.11.2016 Landata объявила о начале сотрудничества с Vinteo

Landata объявила о заключении партнёрского соглашения с российским разработчиком решений в сфере видеоконференцсвязи Vinteo. Как рассказали CNews в компании, главным преимуществом Landata в продвижении новых решений является наличие обширной партнёрской сети, направленной на работу с ВКС. Пользовательские реш

Публикаций - 83, упоминаний - 92

МТС Линк и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 29
TrueConf - ТруКонф 397 28
Cisco Systems 5114 23
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 23
Microsoft Corporation 24625 15
VideoMost - ВидеоМост 274 14
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 11
Poly - Plantronics 136 11
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 10
Huawei 3933 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 10
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Сател 125 8
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Spirit DSP - Спирит Корп 470 7
Neutronix - Нейтроникс 8 7
Ростелеком 9701 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 6
Telegram Group 1983 5
Sony 6544 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
Yandex - Яндекс 7340 5
Logitech 421 5
Eltex - Предприятие Элтекс 151 5
Google LLC 11775 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 3
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Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
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Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 3
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
КонсультантПлюс 134 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 644 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Ак Барс Банк 272 1
eBay Inc 1619 1
Gett 81 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Uber 330 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Автолига 1 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Unsplash 764 1
Фонд электронной демократии 8 1
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Кофемания 51 1
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 7
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 56
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МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 23
Microsoft Teams - MS Teams 547 19
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СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 10
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 10
Microsoft Windows 15657 10
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 7
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Apple iOS 7809 7
Google Android 13994 7
WhatsApp Messenger 1081 6
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 6
Microsoft Skype 2067 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 6
Новые облачные технологии - МойОфис 778 6
Apple macOS 2059 5
НКТ - Р7-Офис 380 5
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 5
МТС Линк - Vinteo Mobile 4 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 4
Unlimited Production - eXpress.ms 20 4
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 13 3
Microsoft Outlook 1390 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 3
VK Teams 66 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
VK RuStore 327 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
Попов Борис 24 20
Иодковский Станислав 81 17
Серый Дмитрий 16 15
Самойлов Роман 10 9
Одинцов Дмитрий 113 9
Врацкий Андрей 135 3
Иванов Григорий 4 3
Степанова Ирина 16 3
Шадаев Максут 1008 3
Панченко Иван 138 3
Романов Роман 30 3
Алябьева Надежда 6 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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