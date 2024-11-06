МТС Линк - Vinteo - Винтео

«МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo Vinteo становится частью «МТС Линк» «МТС Линк» закрыл сделку по приобретению пакета акций Vinteo 5 ноября. Vinteo сохранит прежнюю команду и будет работать как автономная структура, реализация разработок компании продолжит осуществляться через собственный партнерский канал. «

«МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo о заключении сделки между дочерней компанией ООО «Вебинар» (бренд «МТС Линк») и ООО «Винтео» (бренд Vinteo). По условиям сделки, ООО «Вебинар» становится собственником 51% ООО «Винтео». Целью п

Vinteo представила USB-микрофон для видеосвязи Российский разработчик программного обеспечения и производитель оконечных устройств видеоконференцсвязи Vinteo расширил продуктовую линейку флагманской моделью USB-микрофона. Решение обеспечивает аудиосопровождение конференций и разработано с учетом практического опыта организаций сеансов ВКС в ф

ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» кие компании – разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения научно-технический центр информационных технологий «Роса» и разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи Vinteo – подтвердили совместимость продуктов. Стек решений позволит государственным структурам и коммерческим организациям использовать надежную видеосвязь профессионального класса в безопасном

Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС Российский разработчик программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo добавил в линейку сервисных инструментов решение для мониторинга системы ВКС, которое позволяет эффективно управлять инфраструктурой видеокоммуникаций организации. Об этом CNews сообщили

Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» ГК Applite и разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи Vinteo подтвердили совместимость операционной системы «Атлант» и программного клиента Vinteo Desktop. Технологическое партнерство российских разработчиков позволит государственным структ

Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис Для чего нужны сервисы Vinteo Компания Vinteo уже более 10 лет работает на российском рынке видеокоммуникаций

Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года Российский разработчик решений видеоконференцсвязи Vinteo подвел итоги работы в 2023 г. Выручка вендора от создания ВКС-решений по результатам отчетного периода составила 534,4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Vinteo. Впервы

Роман Самойлов - Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС вязи CNews: Роман Борисович, вы — не просто основатель компании, но и можно сказать «играющий тренер», принимаете непосредственное участие в разработке решений. Расскажите, с чего начиналась компания Vinteo и создание продуктов? Роман Самойлов: Официально бренд Vinteo родился в 2013 году, к этому моменту в составе команды специалистов мы создали и успешно внедрили свой флагманский пр

Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo Системный интегратор Open Vision совместно с компанией Neutronix, генеральным дистрибьютором Vinteo, реализовали проект по внедрению российского решения видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области». Система продемонстрировала соотв

«Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве «Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с российским разработчиком решений видеоконференцсвязи VINTEO. Компании объединят усилия по продажам и внедрению разработок VINTEO для ускорения перевода российских государственных структур и компаний ключевых отраслей экономики, в том числе

Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo в Москве прошел телемост, соединивший парк «Зарядье» с антарктическими станциями «Восток» и «Прогресс». Для онлайн-общения с полярниками использовалась российская платформа видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo, сообщили CNews представители Vinteo. Телемост соединил с Москвой сразу две антарктические станции – единственную российскую внутриконтинентальную станцию «Восток», расположенную

Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo Программный сервер ВКС Vinteo Программный сервер MCU (Multipoint Control Unit) на базе ОС Linux различных версий, в том числе Astra Linux. В основе разработки — технология микширования, то есть обработка всех видеопо

Vinteo выпустил мобильное приложение для ВКС Российский разработчик решений видеоконференцсвязи (ВКС) класса telepresence Vinteo расширил экосистему своих продуктов мобильным приложением для подключения пользователей к видеоконференциям со смартфонов и планшетов. Приложение сохраняет все широкие возможности MCU-се

Vinteo заявила о готовности заменить решения ВКС Poly и Cisco в России В связи с приостановкой всех бизнес-операций Cisco Systems и Poly (Polycom) на российском рынке, отечественный разработчик ВКС Vinteo готов бесплатно и в кратчайшие сроки перевести компании и ведомства, пострадавшие от ухода зарубежных вендоров видеоконференцсвязи, на свою систему ВКС. Vinteo более 10 лет создае

Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору е может закупить ПО для видеоконференцсвязи (ВКС) на 87,2 млн руб. Определение поставщика по первому тендеру было отменено, так как ФТС в техзадании прописала требования под конкретного производителя Vinteo, что было подтверждено решением ФАС. Новый перезапущенный тендер сейчас приостановлен по жалобе той же компании на то же нарушение. Согласно жалобе, таможня вновь прописывает совокупност

«Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС региональные власти по всей стране смогут перейти на отечественный сервис видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo (разработан российской компанией «Винтео»). Внедрять решение в рамках сотрудничества б

Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» В целях развития технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Vinteo провели тестирование продуктов и подтвердили совместимость и корректность работы решения для видеоконференцсвязи Vinteo Desktop на операционной системе «Ред ОС». Результат отражен

Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo Федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и «Нейтроникс» (генеральный дистрибьютор решений видеоконференцсвязи Vinteo) с целью определения возможности использования спутниковой связи для обеспечения клиентов провайдера видекоммуникациями произвели проверку совместной работы. В результате тестирования ВК

Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom o сообщила о возможности полного импортозамещения решений видеоконференцсвязи иностранного производства (как серверных, так и оконечных устройств), на базе собственных разработок. Продуктовая линейка Vinteo включает программный сервер ВКС и видеотерминалы, построенные на классической архитектуре. Это означает, что все решения Vinteo поддерживают стандарты традиционных систем видеокон

Профессиональная видеоконференцсвязь Vinteo Server стала на три месяца бесплатной чественную видеосвязь с партнёрами и клиентами, можно воспользоваться профессиональной системой ВКС Vinteo. Сервер видеоконференцсвязи Vinteo Server включен в единый реестр российских пр

AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС AUVIX объявила о получении статуса авторизованного дистрибьютора отечественного разработчика серверных решений для ВКС Vinteo. На сегодняшний день Vinteo является уникальной российской компанией, производящей продукты, полностью совместимые со стандартными протоколами ведущих производителей аппаратных и