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Vinteo усиливает команду: назначен новый директор по развитию партнерского направления

Российский разработчик решений видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo сообщает о назначении Ольги Малой на должность директора по развитию партнерского направления. Ольга будет отвечать за партнерскую политику разработчика. В зону ответственности специалиста войдут дальнейшее развитие и расширение сети компаний, представляющих продукцию Vinteo на российском рынке, координация с партнерской программой «МТС Линк», выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений с дистрибьюторами и партнерами. Особое внимание эксперт намерена уделить оптимизации процессов сотрудничества и внедрению инновационных подходов в работу с партнерским каналом. Об этом CNews сообщили представители Vinteo.

Vinteo использует классическую для вендора многоуровневую модель продаж для реализации разработок и взаимодействия с заказчиками – в нее входят дистрибьюторы и системные интеграторы. Такой подход позволяет компании сосредоточиться на разработке продуктов, делегируя партнерской сети задачи по продвижению и продаже решений.

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Vinteo
Ольга Малая
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Ольга Малая обладает опытом работы в сфере информационных технологий в российских и зарубежных компаниях — в ее активе разработка и реализация стратегии развития отношений с вендорами, партнерами и дистрибьюторами в АО «Сбертех», холдинге «Т1». До этого в компании Cisco Ольга отвечала за дистрибуцию в России, ранее — за развитие партнерского канала и оптимизацию внутренних бизнес-процессов и моделей для обеспечения роста продаж в компании Emerson Electric.

«Рада присоединиться к команде Vinteo — одному из немногих отечественных ВКС-разработчиков, осуществляющих продажи только через партнерский канал, в связи с чем, роль доверенного мне подразделения является ключевой в компании. Моя задача заключается в укреплении и дальнейшем эффективном развитии партнерского направления, грамотном выстраивании процессов работы, что позволит Vinteo еще больше укрепить позиции на рынке», — отметила Ольга Малая, директор по развитию партнерского направления Vinteo.

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