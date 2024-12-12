Малая Ольга
|12.12.2024
|Vinteo усиливает команду: назначен новый директор по развитию партнерского направления 1
|28.11.2017
|CT Consulting внедрила Salesforce в компании «Электрощит Самара» 1
Малая Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
|CT Consulting 13 1
|Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
|Salesforce.com 427 1
|Schneider Electric 575 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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