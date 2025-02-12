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Потехин Павел



12.02.2025 «МТС Линк» запустила бизнес по продаже оборудования для ВКС 1
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций 1
26.06.2024 «МТС Линк» поможет компаниям в импортозамещении сервисов для онлайн-коммуникаций 1
15.06.2024 Всех без исключения россиян вышвырнут из Slack через месяц. Отправлены уведомления о глобальной блокировке. Это может быть лишь началом 1
14.06.2024 Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов 1
18.04.2024 Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт 1
18.03.2024 Корпоративные клиенты Microsoft Teams смогут бесшовно перейти на российские сервисы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Потехин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 6
Microsoft Corporation 24656 3
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
Apple Inc 12132 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 1
Ростелеком 9732 1
Google LLC 11816 1
Cesca - Ческа 3 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
Сател 126 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6273 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1423 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 272 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6122 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2717 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 1
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 198 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1993 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2010 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 110 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 280 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 323 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 136 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4096 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 366 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9793 1
Application store - магазин приложений 1201 1
Оповещение и уведомление - Notification 4651 1
Микрофон - Microphone 2512 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 113 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 3
МТС Линк - Чаты 23 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 162 2
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 23 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 28 1
FreePik 1017 1
Google Gmail 947 1
Pexels 53 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 1
Клепинин Павел 12 1
Иодковский Станислав 82 1
Попов Борис 24 1
Громаковский Евгений 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1778 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5095 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 1
Аудит - аудиторский услуги 2678 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3171 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
РИА Новости 922 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 531 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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