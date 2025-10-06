Треть сотрудников крупных организаций сталкивались с дипфейками

«МТС Линк», платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Треть представителей крупного бизнеса отметили, что уже сталкивались с дипфейками. При этом среди сотрудников малых и средних организаций только 14% встречали подобный контент. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В исследовании «МТС Линк» приняли участие 1000 респондентов из городов России с населением более 1 млн человек. Опрос проводился в сентябре 2025 г.

Половина респондентов утверждают, что знакомы с понятием «дипфейк», а 28% отмечают, что уже встречали сгенерированные с помощью этой технологии аудио, видео или фото. Из них 93% говорят, что во всех (38%) или в некоторых случаях (55%) им удавалось распознать дипфейк.

В основном аудитория взаимодействовала с дипфейками в виде развлекательного контента в интернете (64%) или рекламе (27%), но есть и те, кто сталкивался с разными видами социальной инженерии. В 19% случаев мошенники имитируют друзей и родственников, в 18% — руководителей и коллег респондентов. При этом чаще всего с попытками кражи данных с использованием образа коллег сталкиваются представители среднего бизнеса (26%). В малом и крупном бизнесе такие атаки встречаются немного реже (20% и 18% респондентов соответственно), в микробизнесе — не встречаются вообще.

Чаще всего мошенники, использовавшие дипфейки для имитации коллег и руководителей респондентов, связывались с ними в общедоступных мессенджерах, таких как W******p и Telegram (82%). На втором месте — социальные сети (27% мошеннических звонков). Самый любимый сервис мошенников — Telegram, его использовали в 78% подобных атак; за ним следует W******p (40%).

«Технологии для генерации видео, аудио и фото быстро развиваются, и уже сегодня контент с дипфейками трудно отличить от “живого”. Поэтому важно постоянно повышать осведомленность населения о мошеннических схемах с использованием современных технологий. Успешная атака с подменой личности руководителя может стоить компании миллионы рублей и принести существенный репутационный ущерб. Уберечь от кражи корпоративных данных может разделение рабочих и личных коммуникаций: если для общения в компании используется только корпоративная ВКС-платформа, доверие к видеозвонку от руководителя в Telegram по определению будет ниже. К тому же, разработчики корпоративных ВКС-систем активно встраивают в них специальные антифрод-решения. Например, мы в «МТС Линк» тестируем детектор дипфейков от VisionLabs», — отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.