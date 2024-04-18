Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт

Президентская академия перешла на отечественный софт: за пять дней 250 тыс. сотрудников и студентов Президентской академии были полностью переведены на российские решения: облачные и файловые хранилища, почту, мессенджеры, сервисы видеоконференций и тд. Академия будет использовать ПО «Яндекс 360 для бизнеса» и «МТС Линк». Ускоренный переход был связан с полученными ранее, в марте 2024 г., уведомлениями об отключении сервисов Microsoft 365 для российских пользователей. Изначально такой переход планировалось завершить к концу 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Президентской академии.

Как отметили в Президентской академии, главной сложностью был не столько технический процесс по переносу данных, сколько организационный – готовность сотрудников оперативно включиться в процесс перехода. Для решения этой задачи был создан оперативный штаб, организована поддержка и горячие каналы коммуникации, велось постоянное обучение, процессу перехода был дан максимальный приоритет по отношению ко всем остальным проектам.

Павел Клепинин, проректор Президентской академии, директор Цифрового блока: «Достижение разумного цифрового суверенитета – одна из ключевых задач, стоящих перед Президентской академией. Для этого мы разработали комплекс мер, направленных на обеспечение независимого и эффективного развития цифровой инфраструктуры и информационной безопасности вуза. Это планомерная работа, которая реализуется поступательно. У Microsoft 365 широкий функционал, компания уже очень давно на рынке. Конкурировать с ними трудно, но возможно. Для нас в первую очередь важно, как вендор реагирует на вызовы и вопросы, какие у него планы по развитию системы».

В работе по переходу на сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и «МТС Линк» были задействованы около 30 сотрудников, которые в течение двух дней разработали около 20 текстовых и видео-инструкций для пользователей по переходу и работе с новыми сервисами, обработали более 350 заявок пользователей, осуществили перенос данных объемом более 49 ТБ.

Также администраторами были выполнены настройки под управлением ОС Microsoft Windows Server: единая служба каталогов (Active Directory), DNS, DHCP, шлюз RDP, система управления конфигурациями (SCCM), KMS, сервис обновлений WSUS, Share Point, а также сервисы авторизации Microsoft в приложениях.

В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы
Облака

Павел Потехин, исполнительный директор «МТС Линк»: «Многие компании и вузы внедряют сервисы «МТС Линк» в рамках процесса импортозамещения. В этом случае мы прикладываем все усилия, чтобы переход с зарубежных сервисов был максимально комфортным, а интеграция с существующими решениями – простой. Наши специалисты поддерживают заказчиков на каждом этапе внедрения. Пользователи получают доступ к нашей базе знаний, а техподдержка «МТС Линк» доступна 24/7. В частности, связаться с ней можно прямо в чате онлайн-встречи».

В 2024 г. в рамках импортозамещения запланирован также аудит инфраструктуры Академии, разработана cтратегия импортонезависимости и начнутся работы по переходу на российские операционные системы, офисные пакеты, службу каталогов, систему виртуализации, систему резервного копирования и другие системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Минцифры подумывает отложить создание национального репозитория открытого кода

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России создали цифровую модель металлургического прокатного стана

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще