Президентская академия перевела 250 тыс. сотрудников и студентов на российский софт

Президентская академия перешла на отечественный софт: за пять дней 250 тыс. сотрудников и студентов Президентской академии были полностью переведены на российские решения: облачные и файловые хранилища, почту, мессенджеры, сервисы видеоконференций и тд. Академия будет использовать ПО «Яндекс 360 для бизнеса» и «МТС Линк». Ускоренный переход был связан с полученными ранее, в марте 2024 г., уведомлениями об отключении сервисов Microsoft 365 для российских пользователей. Изначально такой переход планировалось завершить к концу 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Президентской академии.

Как отметили в Президентской академии, главной сложностью был не столько технический процесс по переносу данных, сколько организационный – готовность сотрудников оперативно включиться в процесс перехода. Для решения этой задачи был создан оперативный штаб, организована поддержка и горячие каналы коммуникации, велось постоянное обучение, процессу перехода был дан максимальный приоритет по отношению ко всем остальным проектам.

Павел Клепинин, проректор Президентской академии, директор Цифрового блока: «Достижение разумного цифрового суверенитета – одна из ключевых задач, стоящих перед Президентской академией. Для этого мы разработали комплекс мер, направленных на обеспечение независимого и эффективного развития цифровой инфраструктуры и информационной безопасности вуза. Это планомерная работа, которая реализуется поступательно. У Microsoft 365 широкий функционал, компания уже очень давно на рынке. Конкурировать с ними трудно, но возможно. Для нас в первую очередь важно, как вендор реагирует на вызовы и вопросы, какие у него планы по развитию системы».

В работе по переходу на сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и «МТС Линк» были задействованы около 30 сотрудников, которые в течение двух дней разработали около 20 текстовых и видео-инструкций для пользователей по переходу и работе с новыми сервисами, обработали более 350 заявок пользователей, осуществили перенос данных объемом более 49 ТБ.

Также администраторами были выполнены настройки под управлением ОС Microsoft Windows Server: единая служба каталогов (Active Directory), DNS, DHCP, шлюз RDP, система управления конфигурациями (SCCM), KMS, сервис обновлений WSUS, Share Point, а также сервисы авторизации Microsoft в приложениях.

Павел Потехин, исполнительный директор «МТС Линк»: «Многие компании и вузы внедряют сервисы «МТС Линк» в рамках процесса импортозамещения. В этом случае мы прикладываем все усилия, чтобы переход с зарубежных сервисов был максимально комфортным, а интеграция с существующими решениями – простой. Наши специалисты поддерживают заказчиков на каждом этапе внедрения. Пользователи получают доступ к нашей базе знаний, а техподдержка «МТС Линк» доступна 24/7. В частности, связаться с ней можно прямо в чате онлайн-встречи».

В 2024 г. в рамках импортозамещения запланирован также аудит инфраструктуры Академии, разработана cтратегия импортонезависимости и начнутся работы по переходу на российские операционные системы, офисные пакеты, службу каталогов, систему виртуализации, систему резервного копирования и другие системы.