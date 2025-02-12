Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«МТС Линк» запустила бизнес по продаже оборудования для ВКС

«МТС Линк» объявила о запуске нового направления бизнеса. Вендор планирует оснащать офисы заказчиков решениями для гибридных коммуникаций под ключ.

Команда «МТС Линк» готова реализовывать все этапы проектов по оснащению компаний технологиями для гибридных и онлайн-коммуникаций. Вендор берет на себя подбор и установку оборудования, обучение персонала его использованию, а также техническое обслуживание на весь срок пользования. Поддержка всех компонентов комплекса, включая оборудование, будет осуществляться по принципу единого окна — «МТС Линк» берет на себя полную ответственность за все виды сервиса. Техобслуживание включает в себя регулярные обновления программного обеспечения и замену оборудования на новое.

«МТС Линк» также предлагает потенциальным клиентам бесплатное двухнедельное тестирование оборудования с предустановленным программным обеспечением. В рамках этого формата компании получают установку и настройку оборудования, обучение, а также возможность опробовать систему в реальных рабочих сценариях.

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций
Маркет

В базовый комплект оборудования входят терминал (мини-ПК), touch-панель, микрофон (саундбар) и камера. Однако вендор готов предлагать решения для переговорных комнат, конференц-залов и университетских аудиторий любого размера. В частности, оснащать их видеостенами, проекционными экранами, LCD-мониторами и системами звукоусиления и инструментами для подключения внешних устройств. Все решения в рамках комплексных предложений протестированы на технологическую совместимость: заказчики могут быть уверены в стабильности работы всей системы. Если в процессе эксплуатации потребности бизнеса изменятся, вендор предоставит возможность скорректировать количество единиц оборудования и лицензий на программное обеспечение.

«Сегодня грань между онлайн- и офлайн-коммуникациями стирается: всё больше компаний работают в гибридном формате, когда часть команды находится в офисе, а часть подключается удаленно. Благодаря нашему новому направлению бизнеса такие организации смогут одномоментно получить в распоряжение все необходимые инструменты для эффективных и безопасных коммуникаций. При этом они будут полностью уверены в совместимости выбранных решений, а также разгрузят свою IT-команду, передав «МТС Линк» все заботы по установке и обслуживанию техники. Основой нашего предложения стало программное обеспечение «МТС Линк» и устройства Yealink. Но уже скоро мы предложим заказчикам комплексные решения, включающие в себя российское оборудование», — отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Россия создает собственную спутниковую систему связи на море. Американская отказывается обслуживать российские суда

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще