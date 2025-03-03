«МТС Линк» и Vinteo представили совместное решений для гибридных совещаний

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, и Vinteo, разработчик профессиональных решений для видеоконференцсвязи, завершили интеграцию сервера Vinteo MCU с экосистемой «МТС Линк». Интеграция позволит улучшить функциональность платформы и качество изображения при проведении гибридных онлайн-мероприятий. Кроме того, работа с системой станет безопаснее благодаря отказу от решений с открытым исходным кодом. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Доступ к новому решению получат все заказчики «МТС Линк», которые используют аппаратные решения для видеоконференцсвязи, работающие по протоколу SIP. Чаще всего такое оборудование используется в переговорных комнатах, конференц-залах и гибридных аудиториях вузов.

Ранее в системе использовалась телефонная платформа с открытым исходным кодом. У подобных сервисов есть существенные недостатки. Например, они не подходят для крупных заказчиков, особенно для субъектов критической инфраструктуры. Такие организации внимательно относятся к наличию у программного обеспечения сертификатов безопасности. Получить их, используя платформу с открытым кодом, очень сложно. Решение Vinteo уже сертифицировано ФСТЭК, включено в Единый реестр российского ПО и каталог «Российское ПО для импортозамещения» от АРПП «Отечественный софт».

Отказ от решения с открытым кодом и его замена на Vinteo MCU предоставит «МТС Линк» контроль над каждой строкой кода и позволит улучшить качество передаваемого изображения. Решение от «МТС Линк» и Vinteo совместимо с большей частью распространенных устройств для переговорных комнат (среди них — оборудование ушедших из России Cisco и Polycom). Продукт позволяет создавать безопасную инфраструктуру видеоконференцсвязи как с нуля, так и с применением имеющихся систем, и подходит для пользователей облачной и серверной версии платформы «МТС Линк».

«Мы стремимся, чтобы наши решения закрывали как можно больше сценариев делового общения и подходили самым требовательным заказчикам. Благодаря сотрудничеству с Vinteo мы смогли усилить наше предложение для компаний, которые работают в гибридном формате. Наше совместное решение подойдет крупным организациям, в том числе субъектам критической инфраструктуры, вузам, медицинским учреждениям — всем, кто уделяет особое внимание безопасности программных продуктов и хранению данных», — сказал исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

В 2025 г. «МТС Линк» объявил о запуске продаж оборудования для видеоконференций. Вендор оснащает под ключ переговорные комнаты, конференц-залы и университетские аудитории специальными устройствами и программным обеспечением. В комплект оборудования могут входить сервера для развертывания on-premise решений, терминалы ВКС, терминалы с интерактивным дисплеем, видеокамеры, микрофоны, саундбары, системы звукоусиления и различные аксессуары для коммутации.

В ноябре 2024 г. ООО «Вебинар» (бренд «МТС Линк») объявил о приобретении 51% ООО «Винтео» (Vinteo). Целью сделки стало расширение предложения «МТС Линк» в области серверных решений для видеоконференцсвязи и усиление конкурентоспособности на рынке B2B-продуктов.