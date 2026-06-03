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Автолига

Автолига

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.06.2026 «Автолига» внедрила Axelot WMS 2
07.04.2022 Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Автолига и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12559 1
Zello 25 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 352 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 217 1
Linagora Groupe - Линагора рус 6 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 609 1
VK - Mail.ru Group 3579 1
Telegram Group 2840 1
Microsoft Corporation 25637 1
Amazon Inc - Amazon.com 3231 1
Dr.Web - Доктор Веб 1290 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5512 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 120 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4810 1
TrueConf - ТруКонф 449 1
VideoMost - ВидеоМост 283 1
ЦИАН - CIAN 183 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1829 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 130 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Uber 349 1
Gett 87 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1216 1
eBay Inc 1636 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7862 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9036 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1076 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 314 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27849 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12818 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13404 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8495 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 738 1
Google Sheets - Google Таблицы 70 1
Google Cloud Services 238 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 58 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 645 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 65 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
Booking.com 126 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 254 1
НКТ - Р7-Офис 524 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 354 1
Cloud Atlas - Frisbee - FrisbeeFlow 16 1
Axelot WMS - Axelot YMS 81 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 280 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 87 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 740 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 268 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1942 1
Новые облачные технологии - МойОфис 942 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 494 1
Google - Gmail 1011 1
VK - Mail.Ru Почта 409 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Microsoft Outlook 1495 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Discord 176 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Microsoft Teams - MS Teams 657 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5521 1
Щеглов Петр 80 1
Макаров Валентин 250 1
Шадаев Максут 1197 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 133 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 267 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11204 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
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