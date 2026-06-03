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Автолига
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.06.2026
|«Автолига» внедрила Axelot WMS 2
|07.04.2022
|Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail 1
Автолига и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 1
|Щеглов Петр 80 1
|Макаров Валентин 250 1
|Шадаев Максут 1197 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 133 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
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