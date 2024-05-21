Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант»

ГК Applite и разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи Vinteo подтвердили совместимость операционной системы «Атлант» и программного клиента Vinteo Desktop. Технологическое партнерство российских разработчиков позволит государственным структурам, объектам КИИ и коммерческим компаниям использовать полностью отечественное программное обеспечение для организации безопасных автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite.

Специалисты компаний провели комплексное двустороннее тестирование, в результате которого подтвердили корректность совместной работы операционной системы «Атлант» и программного обеспечения Vinteo Desktop – клиент версии 3.17.1 устанавливается в операционную систему, распространяется внутри ИТ-инфраструктуры и выполняет все заявленные функции. Итоги тестирования отражены в совместном сертификате.

Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбуках. Программный клиент поддерживает режим DuoVideo, обеспечивает поддержку видеокодеков H.264,VP8 и AV1, аудиокодеков OPUS и G.711 и локализацию интерфейса на пяти языках.

Функционал Vinteo Desktop версии 3.17.1 позволяет полноценно общаться в режиме ВКС – осуществлять разные типы звонков (абонентам сервера ВКС точка-точка, в конференц-комнаты на сервере ВКС Vinteo) с разделением участников на группы в зависимости от их ролей, создавать локальную адресную книгу с импортом и экспортом, регистрировать абонентов на сервере и совершать исходящие анонимные звонки, запрашивать слово в режиме звонка, общаться в чате, транслировать рабочий стол, демонстрировать видео и др.

Российская операционная система «Атлант» – программный продукт с инновационной технологией сборки ОС на стороне конечного устройства (АРМ, сервер), входит в Единый реестр российского ПО. Решение собрано на новейшем ядре Linux и благодаря авторским запатентованным механизмам по управлению «слоями» программного обеспечения на каждой рабочей станции (каскадно-монтируемая файловая сборка «слоев» – «layers»), контроль целостности осуществляется еще до старта операционной системы, а управление сетью АРМ – из единого центра, с любого устройства с помощью веб-интерфейса.

«Программное обеспечение для коммуникаций широко используются в различных государственных учреждениях и коммерческих предприятиях, особенно последние несколько лет. Совместимость клиента Vinteo Desktop и операционной системы «Атлант» позволит пользователям таких учреждений и предприятий беспрепятственно использовать полный функционал цифровых коммуникаций на своих рабочих местах, системным администраторам гибко и уверенно управлять таким программным обеспечением централизованно, а руководству комплексно решать вопрос импортозамещения и усиления технологического суверенитета предприятия.» - сказал Артем Стыценко, директор по стратегическому развитию ООО «Атлант», руководитель ГК Applite.

«Горизонтальные интеграции с ведущими российскими ИТ-вендорами – одно из приоритетных направлений развития нашей компании в 2024 г. Уверен, что подтверждение работы Vinteo Desktop на инновационной операционной системе «Атлант» положит начало полноценному технологическому партнерству наших компаний, которое обеспечит заказчикам высокую стабильность работы и безопасность АРМ, с широкими возможностями адаптации решений под конкретные пользовательские сценарии», – отметил Дмитрий Серый, заместитель директора и соучредитель Vinteo.

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ГК Applite – разработчик сложного и высоконагруженного программного обеспечения, на базе которого компания создает и внедряет отраслевые решения. Флагманские продукты Applite – операционная система для серверов и рабочих станций «Атлант» и система централизованного управления программным обеспечением LayerPie. Помимо данных решений, ГК Applite занимается разработкой на заказ и внедрением сложного и высоконагруженного программного обеспечения для корпоративных проектов, а также развивает технологическое партнерство с другими российскими разработчиками. Входит в ассоциацию АРПП «Отечественный софт», участник КРИТБИ, «Сколково», ФРИИ Акселератор, Фонда содействия инновациям.

Vinteo – российский производитель программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) профессионального класса (telepresence). Решения Vinteo работают на базе международных стандартов ITU-T и протоколов H.323 и SIP, обеспечивают максимальную совместимость с классическими продуктами ВКС ведущих иностранных производителей. Компания реализовала более 200 проектов и провела свыше 3 млн видеоконференций. На платформе Vinteo регулярно проходят мероприятия – ПМЭФ, ВЭФ, заседания Верховного Суда России, конференции МГУ и пр. Компания входит в состав АРПП «Отечественный софт» и НП «Руссофт».