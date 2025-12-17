Получите все материалы CNews по ключевому слову
DuoVideo
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|17.12.2025
|Подтверждена совместимость ВКС-приложения Vinteo Desktop с операционными системами «Альт» 1
|13.08.2024
|ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 1
|21.05.2024
|Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
|02.08.2022
|Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 1
|07.07.2021
|Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
DuoVideo и организации, системы, технологии, персоны:
|Серый Дмитрий 18 2
|Рустамов Рустам 517 1
|Стыценко Артем 18 1
|Кадомский Вячеслав 78 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.