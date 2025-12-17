Разделы

DuoVideo


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


17.12.2025 Подтверждена совместимость ВКС-приложения Vinteo Desktop с операционными системами «Альт» 1
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 1
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 1
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

DuoVideo и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 109 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2503 1
Ред Софт - Red Soft 1005 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
Applite - Атлант ГК 28 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 1
Nvidia Corp 3737 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
ФРИИ Акселератор 55 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8926 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3713 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1037 3
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 194 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2437 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 227 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1294 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10338 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 34 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 1
AV1 - AOMedia Video 1 - Открытый стандарт сжатия видео 33 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 304 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 805 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 58 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 185 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Микрофон - Microphone 2707 1
Аксессуары 4135 1
МТС Линк - Vinteo Desktop 9 4
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 33 4
Linux OS 10924 3
Microsoft Windows 16345 3
Apple macOS 2255 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1315 2
МТС Линк - Vinteo SIP Client 1 1
Google Android 14710 1
Apple iOS 8258 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 1
Apple - App Store 3010 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 272 1
Huawei AppGallery 321 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 178 1
VK RuStore - Рустор 512 1
МТС Линк - Vinteo Mobile 4 1
МТС Линк - Vinteo Screencast 1 1
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 14 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 150 1
Docker - Платформа распределённых приложений 440 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 91 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 120 1
Серый Дмитрий 18 2
Рустамов Рустам 517 1
Стыценко Артем 18 1
Кадомский Вячеслав 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3142 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
