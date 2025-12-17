Подтверждена совместимость ВКС-приложения Vinteo Desktop с операционными системами «Альт»

«Базальт СПО», отечественный разработчик системного ПО, и российский разработчик профессиональных решений видео-конференц-связи (ВКС) Vinteo сообщают о совместимости операционных систем семейства «Альт» и программного клиента Vinteo Desktop. Об этом CNews сообщили представители Vinteo.

По результатам тестовых испытаний, проведенных специалистами компаний Vinteo и «Базальт СПО», подтверждена полная совместимость и корректность работы программного клиента Vinteo Desktop с операционными системами «Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Рабочая станция» 11. Успешные итоги тестирования зафиксированы двусторонними сертификатами.

Vinteo Desktop – программный клиент для участия в видеоконференциях высокого разрешения на обычных стационарных компьютерах или ноутбуках. Приложение поддерживает режим DuoVideo, видеокодеки H.264, VP8 и AV1, аудиокодеки OPUS и G.711, локализацию интерфейса на пяти языках, позволяет полноценно общаться и взаимодействовать в режиме ВКС, централизованно управлять мероприятиями любого масштаба.

«Альт Рабочая станция» 10 – операционная система для дома и офиса, включает большой набор прикладных программ, отличается простой навигацией и минималистичным оформлением рабочего стола MATE.

«Альт Рабочая станция» 11 – операционная система с удобной рабочей средой GNOME и набором предустановленных приложений, включая офисный пакет, программы для тайм-менеджемента, просмотра и обработки мультимедиа, работы с 3D-графикой и пр.