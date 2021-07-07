Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС»

В целях развития технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Vinteo провели тестирование продуктов и подтвердили совместимость и корректность работы решения для видеоконференцсвязи Vinteo Desktop на операционной системе «Ред ОС». Результат отражен в двустороннем сертификате.

Vinteo Desktop – программный клиент видеоконференцсвязи, работающий с сервером ВКС Vinteo. ПО совместимо с операционными системами Windows, Mac OS и Linux, позволяет проводить видеоконференции высокого разрешения (вплоть до 1080p) на обычных стационарных компьютерах или ноутбуках. Vinteo Desktop поддерживает режим DuoVideo, обеспечивает поддержку видеокодеков H.264 и VP8, аудиокодеков OPUS и G.711 и локализацию интерфейса на 5 языках.

Функциональность программного клиента позволяет осуществлять разные типы звонков (абонентам сервера ВКС точка-точка, в видеоконференцкомнаты на сервере ВКС Vinteo), создавать локальную адресную книгу с импортом и экспортом, регистрировать абонентов на сервере и совершать исходящие анонимные звонки, общаться в чате, транслировать рабочий стол и др.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Ред софт» работает над созданием комфортной полноценной импортонезависимой экосистемы «Ред ОС». С учетом систематических проблем, которые возникают в последнее время при использовании зарубежных ВКС, совместимость нашей операционной системы с отечественными аналогами становится как никогда актуальной. Ведь в условиях пандемии и режима удаленной работы для обеспечения беспрерывности бизнес-процессов важно оставаться на связи. Благодарим Vinteo за плодотворное сотрудничество», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Сегодня рынок нуждается не просто в качественных российских разработках – необходимо эффективное взаимодействие вендоров и совместимость отечественных решений. Технологическое партнерство Vinteo и «Ред софт» – еще один шаг к созданию интегрированных продуктов для решения задач заказчиков любой сложности», – отметил заместитель директора и соучредитель компании Vinteo Дмитрий Серый.