Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom

Vinteo сообщила о возможности полного импортозамещения решений видеоконференцсвязи иностранного производства (как серверных, так и оконечных устройств), на базе собственных разработок. Продуктовая линейка Vinteo включает программный сервер ВКС и видеотерминалы, построенные на классической архитектуре. Это означает, что все решения Vinteo поддерживают стандарты традиционных систем видеоконференцсвязи (включая H.323 и SIP) крупнейших производителей - Cisco, Polycom, LifeSize, Avaya, Sony, Panasonic, Huawei, Yealink и др.

На базе продуктов Vinteo заказчики получают возможность создавать сети ВКС с нуля и масштабировать уже существующие сети, построенные на оборудовании перечисленных зарубежных вендоров.

Если у заказчика есть парк конечных устройств других производителей, и он строит инфраструктуру на сервере ВКС Vinteo, ему не нужно менять ранее купленное оборудование. Благодаря полной поддержке протоколов H.323 и SIP можно осуществлять звонки как с помощью сервера ВКС Vinteo на устройства различных производителей, так и с видеотерминалов Vinteo - на оконечные устройства и сервера других производителей. Решения Vinteo обеспечивают максимальную совместимость со всеми стандартными протоколами ВКС и с устройствами сторонних производителей.

Полноценная линейка видеотерминалов Vinteo была представлена совсем недавно и даже официально не анонсировалась – это универсальные оконечные устройтства для видеозвонков в разных модификациях, совместимые с большинством решений известных производителей. Они были включены в ассортиментную линейку в ответ на реальные потребности заказчиков, у которых возникла необходимость в расширении уже существующей инфраструктуры, не только внедряя сервер ВКС Vinteo и наращивая мощность по портам и функционалу, но и увеличивая количество оконечных точек.

Все разработки Vinteo относятся к классу профессиональных решений ВКС и почти не имеют аналогов на российском рынке – работа в больших системах ВКС, использующих терминалы зарубежных (Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др) производителей, предъявляет более жесткие требования к серверному оборудованию и решениям. Разработки Vinteo не только полностью соответсвуют этим требованиям, но и зачастую даже превосходят их, за счет внедрения современного функционала (например, системы распознавания лиц, современных протоколов H.265).

«Не соглашусь с ранее озвученным мнением коллег по отрасли – полноценные отечественные решения для полной замены иностранных продуктов видеоконференцсвязи существуют и уже достаточно широко используются в сетях крупных государственных заказчиков. Но нужно понимать, что замена парка оборудования в больших государственных структурах, особенно занимающихся организацией ответственных совещаний, дело не одного дня – их внедрение занимает месяцы и даже годы. Для небольшого отечественного вендора также есть сложности с донесением преимуществ своих решений до заказчиков. Например, наша компания далеко не так узнаваема, как признанные иностранные вендоры, и работает со специфическим пулом заказчиков – в основном это госструктуры (в том числе силовые ведомства) – что не позволяет разглашать подробности реализованных проектов, и это затрудняет демонстрацию преимуществ наших решений широкой аудитории», – сказал Борис Попов, директор по развитию бизнеса Vinteo.

В качестве примера интеграции с Polycom можно привести проект Vinteo с Верховным Судом РФ - на едином физическом сервере ВКС Vinteo собирается более 250 подключений видеотерминалов разных производителей, в числе которых Polycom разных поколений, то есть выдается раскладка всех участников конференции на экране в выcоком разрешение, обеспечивается интеграция с видеосерверами Polycom.