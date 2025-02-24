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Почтовый сервер TEGU Enterprise и система управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» подтвердили свою совместимость

«Лаборатория МБК» и «Ред Софт» объявили о совместимости отечественной системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и высоконагруженного отечественного почтового сервера TEGU Enterprise. Об этом CNews сообщили представители компании «Ред Софт».

Совместимость системы централизованного управления «Ред АДМ» и почтового сервера TEGU Enterprise была подтверждена в результате комплексного тестирования, проведенного экспертами «Ред Софт» и «Лаборатории МБК». Теперь пользователи могут осуществить плавную миграцию ИТ-инфраструктуры на отечественный стек решений, при этом интегрировав почтовый сервер от российского разработчика. «Ред АДМ» позволит администратору получить обширный инструментарий для управления самим доменом, его объектами, пользователями и устройствами в организации, а TEGU Enterprise поможет импортозаместить зарубежные почтовые сервисы.

TEGU Enterprise каждый из интернет-доменов позволяет интегрировать с любым числом серверов каталогов «Ред АДМ». Это свойство полезно для распределенных систем или в процессе миграции с импортного сервера каталогов.

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Цифровизация

TEGU — это отечественное современное серверное геораспределенное высоконагруженное программное обеспечение, работающее на оборудовании заказчика (on-premise) под управлением ОС Linux, включающий в себя почтовую службу, сервис адресных книг и календарей. TEGU имеет полностью российское происхождение, разработан с нуля как высоконагруженное кластерное приложение, не имеет каких-либо заимствований, а также построен на базе оригинальной архитектуры.

«Ред АДМ» помогает решать задачи, связанные с администрированием: управлять доменом через единый графический интерфейс, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, работать с файловым хранилищем, осуществлять массовые операции с пользователями и устройствами, устанавливать правила работы в домене и автоматизировать многие процессы, освобождая ИТ-специалистов от рутинных задач. Ранее компания «Ред Софт» представила новый функционал для «Ред АДМ» промышленной редакции. В обновлении 1.2 появилась поддержка ролевой модели Microsoft Active Directory (работа с ACL правами), которая позволяет управлять доступом пользователя к любому объекту домена.

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