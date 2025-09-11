Платформа «МТС Линк» интегрирована с почтовым сервером TEGU Enterprise

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» и почтовый сервер TEGU Enterprise (разработка компании «Лаборатория МБК») были интегрированы и протестированы на совместимость и корректность работы. Результаты тестирования подтверждены сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Теперь пользователи TEGU Enterprise могут в несколько кликов прямо из календаря запланировать видеоконференцию в «МТС Линк»: система автоматически формирует онлайн-событие и ссылку для подключения участников.

Календарь TEGU Enterprise интегрирован с «МТС Линк» через функцию «Помощник планирования», которая упрощает организацию встреч и превосходит по возможностям аналог Microsoft Outlook. В отличие от Outlook, планировщик от TEGU Enterprise позволяет согласовывать дату и время не только с сотрудниками компании, но и с внешними пользователями. Для этого им отправляется ссылка для выбора доступных слотов, после чего решение автоматически определяет пересечение по расписанию.

Для работы интеграции организация должна использовать почтовый сервер TEGU Enterprise (on-premise) и быть подключена к платформе «МТС Линк» — в on-premise или облачной версии.

«Совместно с «МТС Линк» мы реализовали интеграцию с функцией «Помощник планирования», которая решает задачи, недоступные в привычных почтовых и календарных сервисах. Это важный шаг к созданию полноценной экосистемы российских решений для корпоративных коммуникаций, которая позволяет компаниям заместить зарубежные аналоги и при этом получить больше удобства и функциональности для пользователей», — сказал Игорь Кальметов, генеральный директор «Лаборатории МБК».

«Мы вместе с нашими технологическими партнерами постоянно расширяем число доступных сценариев онлайн-коммуникаций. Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с передовыми российскими решениями, чтобы наши заказчики могли выстраивать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру в своих компаниях. Уверены, что пользователи оценят удобство интеграции «МТС Линк» и TEGU Enterprise и будут применять новую функциональность на ежедневной основе», — отметил руководитель интеграций «МТС Линк» Роман Ситников.

Ранее в сервисах «МТС Линк» появилась возможность планирования онлайн-событий из календарей CommuniGate Pro, WorksPad, Google Calendar и Microsoft Outlook (через Add-in и напрямую с Microsoft Exchange Server).