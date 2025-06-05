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Программные продукты и системы


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Алексей Бурданов -

Алексей Бурданов, Outlines Tech: В ближайшие три–пять лет рынок останется за индивидуальной разработкой

 1
01.09.2017 Российский «нефтегазовый» процессор оказался готов заменить своих конкурентов из США 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Программные продукты и системы и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 658 1
PMC-Sierra 81 1
Broadcom - NetLogic Microsystems 4 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 1
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
РАН - Российская академия наук 1931 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
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