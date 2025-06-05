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Программные продукты и системы
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
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Алексей Бурданов -
Алексей Бурданов, Outlines Tech: В ближайшие три–пять лет рынок останется за индивидуальной разработкой1
|01.09.2017
|Российский «нефтегазовый» процессор оказался готов заменить своих конкурентов из США 1
Программные продукты и системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Сидоров Сергей 24 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 779 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149019 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 1
|Китай - Тайвань 4046 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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