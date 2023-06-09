Руководителей госорганов оценят не только по внедрению российского ПО и ИБ, но и по ведению «Вконтакте»

Власти будут отслеживать активность руководителей госорганов в сети, в частности, посты в госпабликах во «Вконтакте». Это необходимо для оценки их деятельности и составления рейтинга цифровой трансформации. Важным критерием для оценки выступает и готовность госинформсистем переходить на «Гостех», а также импортозамещение импортозамещение.

Новый метод оценки

Минцифры проследит за тем, как руководители госорганов ведут государственные паблики в соцсети «Вконтакте». Эта мероприятие вошло в новую методику оценки уровня цифровой трансформации ведомств, пишут «Ведомости».

Помимо этого, министерство проверит, используют ли руководители госорганов электронную подпись и готовы ли госинформсистемы для перехода на единую платформу «Гостех».

Новую методику оценки Минцифры разослало в федеральные и региональные органы власти в начале июня 2023 г. Методика была утверждена президиумом правкомиссии по цифровому развитию 20 апреля. Как рассказали CNews представители Минцифры, всего в методике 22 показателя.

Место в рейтинге

Руководители госорагнов должны будут отчитываться о публикациях постов во «Вконтакте», об использовании сервисов «Гостеха» и о степени удовлетворенности граждан качеством сервисов и предоставленными услугами.



Представитель Минцифры отметил, что рейтинг по итогам оценки деятельности руководителей носит стимулирующий характер. По состоянию на 15 мая 2023 г. высокого уровня эффективности достигли 11 ведомств семи регионов. Имена отличившихся руководителей он не назвал.

Ранее за составление рейтинга по работе госорганов в сети отвечало АНО «Диалог». Например, во втором полугодии 2022 г. его лидерами стали Росмолодежь, Минпросвещения и Роспотребнадзор. По данным АНО, хуже всех справились Минздрав, Минобрнауки, Минкультуры и Минпросвещения.

Госорганы должны вести официальные аккаунты во «Вконтакте» и «Одноклассниках» с 1 декабря 2022 г.

Для чего рейтинг на самом деле

Как рассказал изданию руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева, рейтинг руководителей госорганов — инструмент кадровой политики. На основе рейтинга могут приниматься кадровые решения (продвижение, премирование и др.), поясняет она.

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По ее мнению, даже при высоком уровне цифровизации ведомства руководители могут и не попасть в ТОП рейтинга. Богатырева объясняет это присутствием в методике разных показателей, один из которых — импортозамещение. И те, кто еще не успел заменить зарубежное ПО на российское, может оказаться в рейтинге ниже остальных.

Рейтинг руководителей необходим для выявления лучших практик и распространения их на другие госорганы, считает директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Наталья Гаркуша.

По ее словам, новая методика оценки учитывает переход госинформсистем на платформу «Гостех», а также ГосСОПКА (государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак) и использование сертифицированных российских ОС, средств криптозащиты информации, антивирусов и т.д. Минцифры будет контролировать и переход ведомств на российские операционки и решения на базе открытого Linux.

Однако аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов считает, что оценивать все ведомства по единым критериям не совсем верно. Потому что одни ведомства из-за необходимости поддерживать постоянную связь с населением (Минтруд) будут гораздо более активны в сети, чем, к примеру, Федеральное агентство лесного хозяйства, которое не сравнится по количеству публикаций с другими. Поэтому нужно разбить ведомства по функциональности на группы и задать каждой определенные критерии, считает эксперт.