Подтверждена совместимость BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix

Российские разработчики ИТ-решений «Полилог» и Pix Robotics в ходе испытаний подтвердили совместимость своих решений: BPM-платформы Polycode и RPA-платформы Pix.

Специалисты смоделировали актуальную для многих российских компаний ситуацию: перенос данных из зарубежной информационной системы на базе Lotus (Microsoft) в отечественную платформу – Polycode. Миграция осуществлялась при помощи роботов Pix.

В рамках совместного тестирования RPA-робот синхронизировал Polycode с базой данных, в которой содержалась информация о клиентах организации и их заказах. За один день робот перенес в Polycode 100 тыс. записей. При этом он учел, что в новой системе они будут вестись в более совершенной структуре. Например, в базе данных фамилия, имя и отчество клиента содержались в одном поле, а в Polycode с целью более глубокой аналитики они должны быть разъединены.

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик BPM-платформы Polycode Людмила Богатырева отметила: «Введение санкционных ограничений повлекло уход ряда зарубежных поставщиков ИТ-решений. В результате российские компании начали массовый переход на отечественный софт. Ключевой элемент такого перехода – миграция данных. Наша коллаборация с Pix Robotics позволила настроить перенос информации таким образом, чтобы данные из зарубежной системы в Polycode переносили RPA-роботы. Теперь при переходе на российское ПО нашим клиентам не стоит беспокоиться о возможной утрате данных».

Генеральный директор компании Pix Robotics Сергей Ложкин сказал: «От нас требуется обеспечить быстрый и комфортный переход на российское ПО. Все компоненты платформы Pix готовы к работе и полностью соответствуют всем техническим требованиям. Кроме того, мы используем методологию по стандартизации перехода и поддерживаем партнеров в этой работе. Pix Robotics совместно с «Полилог» реализовали успешный проект по миграции данных – это стало началом нашего сотрудничества, которое, непременно, планируем развивать в будущем. Сейчас необходимо собраться и координированно действовать. Поэтому Pix предлагает программы по комфортному переходу и всячески поддерживает других производителей российского софта, потому как работы хватит на всех, и для достижения результата важно действовать слаженно».

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Polycode – современная платформа для оцифровки бизнес-процессов. Она позволяет ставить задачи сотрудникам, формировать и хранить документы, учитывать ресурсы и контролировать сроки. Polycode позволяет организациям ускориться, быстро масштабироваться, сократить затраты на рутину. Системы на базе Polycode функционируют в Минпромторге России, Росстандарте, Ростуризме, ФБУ «ГИЛС и НП» и др. Суммарно они оцифровывают более 1 тыс. процессов.

Pix Robotics разрабатывает целый комплекс российского программного обеспечения для роботизации бизнес-процессов (RPA). Данная технология основана на применении программных роботов, которые выполняют рутинные операции. RPA-роботы – это, своего рода, цифровые сотрудники. Экосистема роботизации Pix включает Pix Studio, где можно создать робота на основе меню функций: скрипты, CSV активности, группа функций SQL и другие «запчасти», из которых будет состоять робот.