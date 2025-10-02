Разделы

Mango Talker


УПОМИНАНИЯ


02.10.2025 MANGO OFFICE предлагает новым клиентам подключить Виртуальную АТС со скидкой до 30% 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024 1
24.03.2023 Mango Office подвела итоги 2022 года 1
31.07.2020 Андрей Козловский, «Манго Телеком» -

Крупный бизнес проявляет все больше интереса к облачным коммуникациям

1
24.07.2018 «Манго телеком» добавила к виртуальной АТС видеозвонки 1
06.02.2018 «Манго Телеком» представила инструменты Social Commerce 1
19.07.2017 «Манго Телеком» представила обновленный корпоративный мессенджер 1
08.04.2011 СМБ переманивают на виртуальные АТС 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Mango Talker и организации, системы, технологии, персоны:

Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 6
Telegram Group 2427 2
Meta Platforms - Facebook 4503 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4388 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
МегаФон 9648 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 24 1
VideoMost - ВидеоМост 277 1
Pyrus - Пайрус 25 1
Информтехника и Связь 37 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
Mango Cloud Systems - Mango Developer - М.Девелопер 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2231 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1317 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8089 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1151 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25303 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8684 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8389 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8808 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5192 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7385 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1019 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5404 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16842 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3246 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3065 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 988 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12176 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7870 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6865 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2281 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4206 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1152 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2603 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2044 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9602 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 703 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4374 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11157 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11133 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2091 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 237 5
Google Android 14512 3
Apple iOS 8145 3
Apple macOS 2192 2
Microsoft Windows 16160 2
Rakuten Viber 641 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 5 1
МегаФон Наши люди 48 1
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн 14 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 607 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 186 1
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 97 1
IVA One 25 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 416 1
Козловский Андрей 12 2
Бызов Дмитрий 38 2
Панфилов Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7966 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11573 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1810 1
Аренда 2551 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7726 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1312 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1723 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5952 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6690 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2945 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
НКО - Некоммерческая организация 541 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
