Mango Office подвела итоги 2022 года

Компания Mango Office опубликовала финансовые результаты 2022 г. По данным управленческой отчетности, выручка увеличилась на 17% и составила 6,27 млрд руб. (в 2021 году — 5,37 млрд руб.). EBITDA выросла на 19% и составила 1,6 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Mango Office.

Аналитики связывают уверенную положительную динамику бизнеса с тем, что все больше интереса к облачным коммуникационным инструментам проявляет крупный бизнес. Количество клиентов Mango Office среди компаний со штатом от 250 человек увеличилось на 25%.

«В прошлом году одной из приоритетных для бизнеса стала тема независимости от зарубежных вендоров. От российских компаний это потребовало замены или адаптации существующих ИТ-систем, внедрения решений на отечественных мощностях, которые способны максимально поддерживать процессы предприятия, обеспечивать качественные коммуникации и необходимый уровень безопасности. В связи с этим мы активно развивали продуктовую линейку, расширяли пакеты безопасности в рамках действующих тарифов, добавили услуги, максимально отвечающие потребностям крупного бизнеса», — сказал Дмитрий Бызов, генеральный директор Mango Office.

В 2022 г., попав в фокус внимания крупных клиентов, компания отмечает рост спроса на новую технологию в области коммуникаций, заметно дополняющую основную продуктовую линейку — Гибридную АТС. Решение совмещает преимущества облачной и традиционной ИТ-инфраструктур и закрывает потребность бизнеса в безопасном хранении данных. «Продукт является оптимальным способом достижения баланса между сохранением критически важной информации в контуре заказчика и выносом части функций на ресурсы провайдера», — сказали представители компании.

В условиях импортозамещения российская платформа для аудио-и видеоконференций Mango Talker, корпоративный мессенджер с защищенным соединением для общения клиентов и сотрудников, показала существенный рост подключений. «В 2022 г. с запросом на техническое обеспечение, который включал в себя обязательный пункт о наличии корпоративного мессенджера, зарегистрированного в реестре Российского ПО, чаще всего обращались крупные компании», — подчеркнули в Mango Office.

В 2022 г. сохранился тренд на омниканальность — единую систему коммуникации с клиентом, охватывающую все каналы, в которых он взаимодействовал с брендом. В связи с этим «Контакт-центр» Mango Office, обеспечивающий обработку обращений из разных каналов в одном окне, показал рост выручки на 26%.

По данным Mango Office, в 2022 г. бизнес почувствовал реальную ценность гиперавтоматизации и продолжил инвестировать в решения RPA, инструменты low-code и сервисы на базе искусственного интеллекта. Продукты автоматизации позволяют не только преодолеть зависимость от зарубежных вендоров, но и оптимизировать использование ресурсов и снизить операционные расходы. За отчетный период выручка от роботизированных сервисов (голосовых роботов и чат-ботов) в составе «Контакт-центра» Mango Office увеличилась почти в 2,5 раза. Выручка от продажи «Речевой аналитики» увеличилась на 35%.

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В компании также отметили рост среднемесячной выручки в расчете на одного клиента (ARPU). ARPU Mango Office показал прирост 15% по сравнению с 2021 г. Аналитики связывают это с интересом к инструментам Mango Office со стороны средних и крупных компаний, их более заметными расходами на связь, а также с расширением используемого инструментария среди действующих клиентов.

В Mango Office подчеркнули, что традиционно облачные коммуникационные решения для бизнеса выбирают предприятия оптовой и розничной торговли, организации сферы услуг. Однако, как отмечают эксперты компании, в 2022 г. даже традиционно консервативные сферы стали переходить на облачные платформы. «Как коммерческие компании стремятся улучшать клиентский опыт и используют для этого современные коммуникационные технологии, так и государственные учреждения ставят для себя аналогичные задачи при организации взаимодействия с гражданами», — отмечают в Mango Office. Например, среди клиентов компании стало больше НКО, региональных администраций и вузов.

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Mango Office ведет свою деятельность с 2000 г. В группу компаний входят ООО «Манго телеком», ООО «Колтач солюшнс», ООО «Телемир» и ООО «М.девелопер».

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Mango Office — разработчик программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций. Поставщик SaaS-решений и участник российского рынка виртуальных АТС. В линейке Mango Office решения для обработки звонков и коммуникаций в цифровых каналах, облачные платформы для контакт-центров, инструменты MarTech, а также средства организации совместной и удаленной работы, включая защищенный корпоративный мессенджер и видеоконференции. Облачной платформой Mango Office пользуются 60 тыс. российских компаний, обслуживаемый трафик — более 4 млн звонков в сутки, охват сервиса — 120 городов России.