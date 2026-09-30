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Ростелеком Mango Cloud Systems Mango Talker корпоративный мессенджер с видеозвонками Mango-смартфоны

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.09.2026 IP-телефонию Mango Office интегрировали в платформу автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» 1
14.09.2026 T2 и Mango Office запустили совместное решение для бизнес-коммуникаций 1
25.08.2026 Lazurit внедрил MANGO OFFICE и сократил время ожидания ответа оператора до 2 секунд 1
06.07.2026 MANGO OFFICE представил сервис МангоДиалоги 1
19.05.2026 MANGO OFFICE и Т2 представили на ЦИПР единое цифровое пространство для корпоративных коммуникаций 2
05.03.2026 Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» внедрил MANGO OFFICE и сократил время ожидания ответа оператора в 2 раза 1
18.02.2026 MANGO OFFICE выпустил публичные чаты и каналы в корпоративном мессенджере Mango Talker 2
13.02.2026 MANGO OFFICE обновила веб-версию корпоративного мессенджера Mango Talker 1
02.10.2025 MANGO OFFICE предлагает новым клиентам подключить Виртуальную АТС со скидкой до 30% 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024 1
24.03.2023 Mango Office подвела итоги 2022 года 1
31.07.2020 Андрей Козловский, «Манго Телеком» -

Крупный бизнес проявляет все больше интереса к облачным коммуникациям

1
24.07.2018 «Манго телеком» добавила к виртуальной АТС видеозвонки 1
06.02.2018 «Манго Телеком» представила инструменты Social Commerce 1
19.07.2017 «Манго Телеком» представила обновленный корпоративный мессенджер 1
04.06.2013 Мамуту перекрывают путь к 4G 1
20.09.2012 Первый взгляд на HTC 8X & 8S: бесталанность крадет, а гений заимствует 1
05.06.2012 Первый взгляд на смартфон Samsung Omnia M: дешевле, красивее, быстрее 1
26.03.2012 Лучшие смартфоны весны: выбор ZOOM 1
01.03.2012 Первый взгляд на ZTE Tania: самый дешевый смартфон на Windows Phone 1
29.02.2012 Всемирный мобильный конгресс MWC 2012: гаджеты будущего 1
29.12.2011 В Сеть попали планы Microsoft насчет судьбы Windows Phone 1
15.11.2011 Большая перезагрузка: первый взгляд на Nokia Lumia 800 1
17.10.2011 Смартфон Acer Allegro: секретное оружие Acer на Windows Phone 1
29.09.2011 Самые ожидаемые смартфоны осени 2011 года 1
08.04.2011 СМБ переманивают на виртуальные АТС 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25863 9
HTC Corporation 1425 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 6
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 6
Samsung Electronics 11139 5
Apple Inc 13280 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Sony 6754 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3382 2
X Corp - Twitter 2942 2
Huawei 4715 2
Qualcomm Technologies 1990 2
Meta Platforms - Facebook 4633 2
LG Electronics 3745 2
ZTE Corporation 802 2
Acer Group - Acer Inc 2821 2
Telegram Group 3000 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5053 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Calltouch - Колтач Солюшнс 35 1
Монолит-Инфо 138 1
Nvidia Corp 4085 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 94 1
ST-Ericsson 39 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 1
Grandstream Networks 22 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 82 1
Fanvil - Фанвил 13 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Developer - М.Девелопер 3 1
Ростелеком 11033 1
МегаФон 10929 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 1
Intel Corporation 12868 1
ИКС 562 1
9695 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Polylog - Агентство Полилог 23 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 288 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1820 1
Lazurit - Лазурит ТД 8 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1213 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1762 1
Carl Zeiss AG 308 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27128 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9587 10
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1324 10
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 499 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22793 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10483 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28538 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9421 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24713 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26547 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7994 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8740 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13143 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8594 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2364 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2865 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10810 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13363 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13596 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7392 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8382 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10824 5
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2505 5
USB micro 975 5
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 308 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18337 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54708 5
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1425 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3636 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29884 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4554 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8763 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6471 4
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3434 4
WVGA - Wide Video Graphics Array - разрешение экрана 800x480 160 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9387 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6501 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 350 13
Google Android 15357 10
Microsoft Windows 17003 10
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 9
Apple iOS 8646 8
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 7
HTC Titan 23 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5271 5
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 4
HTC Mozart 51 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7698 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 4
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
Apple Beats - Apple Beats Flex 119 3
Samsung Omnia - смартфон 44 3
HTC Radar 11 3
Acer Allegro 6 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2276 3
Apple macOS 2461 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Samsung Galaxy Note 702 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 3
HTC Desire - серия смартфонов 153 2
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 2
Sony Bravia 251 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 45 2
Tango 45 2
Samsung Galaxy Nexus 86 2
HTC Sensation 46 2
HTC Salsa 12 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 2
HTC EVO 63 2
HTC Incredible 21 2
Sony Xperia S - Sony Xperia SL - серия смартфонов 37 2
LG Optimus 170 2
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 221 2
Microsoft Windows 7 2009 2
Козловский Андрей 12 2
Бызов Дмитрий 38 2
Лебедева Ирина 67 1
Несис Александр 6 1
Рубцов Алексей 8 1
Голованов Денис 15 1
Авдеев Сергей 29 1
Коновалова Наталья 6 1
Бабкин Константин 9 1
Панфилов Алексей 2 1
Weber Chris - Вебер Крис 6 1
Примаков Кирилл 3 1
Lees Andy - Лис Энди 7 1
Шиловских Олег 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 936 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Мамут Александр 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 168217 15
Финляндия - Финляндская Республика 3706 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19348 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55050 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48025 3
Южная Корея - Республика 7099 2
Япония 13846 2
Швеция - Королевство 3792 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19748 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4543 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 1
Бангладеш - Дакка 12 1
Европа 25021 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Земля - планета Солнечной системы 10903 1
Азия - Азиатский регион 5952 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8676 1
Россия - УФО - Свердловская область 2001 1
Индия - Bharat 5906 1
Германия - Федеративная Республика 13294 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1947 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Россия - СФО - Новосибирск 4934 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3619 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1747 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1807 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1681 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 367 1
Европа Западная 1497 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 718 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1037 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5567 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12430 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6100 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5172 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18377 2
Аренда 2720 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1415 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7100 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6671 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11755 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16327 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4819 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10976 1
Английский язык 7070 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3901 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54042 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9218 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1891 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1353 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2737 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11477 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 735 1
Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов 11 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 405 1
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 1
Философия - Philosophy 539 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1539 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 737 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 348 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11954 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7930 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3846 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3931 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
ITProPortal 4 1
The Verge - Издание 622 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1291 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8670 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 26 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
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