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Платформа Polycode совместима с продуктами «Ред софт»

В рамках сотрудничества агентство «Полилог» и «Ред софт» протестировали программные продукты на совместимость, подтвердив корректность работы BPM-платформы Polycode с операционной системой «Ред ОС» и решением «Ред виртуализация».

Polycodeроссийская платформа, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов. Она объединяет преимущества учетных систем, task-менеджеров, ERP-, CRM- и BPM-систем. Платформа позволяет организации ускориться и масштабироваться, кратно сократив затраты на рутину. Иными словами, функциональность платформы предусматривает возможность ставить сотрудникам задачи, формировать и хранить документы, учитывать ресурсы и контролировать сроки. Системы на базе Polycode функционируют в Минпромторге России, Росстандарте, Ростуризме, ФБУ «ГИЛС и НП» и др. Суммарно они оцифровывают более 1 тыс. процессов.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Ред виртуализация» – решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM (kernel-based virtual machine) и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. В «Ред виртуализации» реализован собственный VDI-клиент для подключения к виртуальным машинам. «Ред виртуализация» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

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Безопасность

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик Polycode Людмила Богатырева отметила: «Сейчас государство движется не просто по пути импортозамещения, а импортонезависимости, то есть создания решений, которые на 100% состоят из российских технологий и не зависят от поставок даже из Азии. Чтобы этого достичь, крайне важна совместимость всего многообразия отечественных ИТ-продуктов: они должны корректно работать вместе, дополняя функционал друг друга. Следуя тренду, мы регулярно тестируемся с различными разработчиками ПО, в том числе системного. В ситуации, когда спрос на «российскость» растет практически ежедневно, совместимость отечественных решений становится одним из сильнейших конкурентных преимуществ».

Заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов сказал: «Развитие партнерской программы и, как следствие, экосистемы «Ред ОС» – стратегически важная задача, которую «Ред софт» успешно реализовывает на протяжении многих лет. Сейчас «Ред ОС» обладает расширенным функционалом и включает все необходимые инструменты для обеспечения бизнес-процессов пользователей».

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