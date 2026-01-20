Разделы

Ньютон Инвестиции ранее Газпромбанк инвестиции

Ньютон Инвестиции - ранее Газпромбанк инвестиции

20.01.2026 Компания Steplife привлекает 200 млн рублей в рамках закрытого раунда pre-IPO 1
16.11.2023 Аналитика Yota: аудитория мобильных приложений для инвестиций выросла на 20% 1
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
30.05.2022 Обзор подписки Огонь: экономим на доставках еды, кинотеатрах и банковских услугах 1
28.03.2022 ИФК «Солид» внедрила ПО «Синтегс ОСБУ» 1

CodeInside - Кодинсайд 18 1
Фогстрим - Fogstream 3 1
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 1
Microsoft Corporation 25291 1
Softline - Софтлайн 3305 1
9065 1
Ред Софт - Red Soft 1028 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4565 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1541 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 720 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 320 1
Синтегс - Синтегро консалтинг 53 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 70 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 263 2
Лента - Лента Онлайн 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3012 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 108 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 509 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Альфа-Капитал УК 139 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Инвитро - Invitro 74 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 117 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 65 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 20 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк - РБ трейдинг 2 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 644 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1748 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
Repository - Репозиторий 1053 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 1
Linux OS 10972 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 347 1
ВТБ Мои Инвестиции 58 1
Синтегс - ОСБУ 27 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 944 1
VK Combo 84 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 81 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 191 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 375 1
Егоров Владислав 2 1
Лада Елена 1 1
Рустамов Рустам 523 1
Макаров Валентин 241 1
Бегтин Иван 61 1
Мельников Александр 94 1
Боровиков Игорь 135 1
Марчук Денис 2 1
Корсаков Денис 9 1
Петров Виктор 29 1
Богатырева Людмила 22 1
Мерзляков Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1363 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1897 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 960 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 357 1
Россия - УФО - Курганская область 585 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 693 1
Россия - ЦФО - Костромская область 439 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 722 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 585 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1886 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 268 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 44 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 266 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2184 1
