Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок

Аркадий Волож возвращается к руководству компании Yandex, которая продала свое российское подразделение. Компания займется инфраструктурным бизнесом в сфере искусственного интеллекта в Европе.

Новый старый гендиректор Yandex

Компания Yandex, образованная в результате раздела активов «Яндекса», сообщила о назначениях в руководстве компании. Гендиректором Yandex станет основатель и главный владелец компании Аркадий Волож (он занимал этот пост до 2022 г.).

Директором по бизнесу стал Роман Чернин, директором по продукту и инфраструктуре – Андрей Короленко. Оба являются выходцами из «Яндекса», в числе прочего Чернин участвовал в разработке поиска и карт. Операционным директором стал Офир Нейв (Ophir Nave), который до этого работал управляющим партнером в израильской компании Arnon.

Ранее Yandex объявила о намерении переименовать себя в Nebius (в честь одного из принадлежащих ей стартапов). В компании работает 1 тыс. человек, остаток денежных средств составляет $2,5 млрд. При этом у компании нулевая задолженность. В течение ближайших шести-девяти месяцев компания намерена достичь показателя ARR (annual recurring revenue, годовой доход от регулярных повторяющихся платежей) в размере $200 млн.

Изменение названия компании должно быть утверждено на собрании акционеров, которое намечено на август 2024 г. Также Аркадий Волож заявил о намерении компании провести buyback (выкуп собственных акций). Кроме того, компания надеется на возобновлении листинга на американской бирже Nasdaq.

Nebius станет поставщиком коммерческой инфраструктуры искусственного интеллекта в Европе, пояснил Волож в интервью агентству Bloomberg. «Мы надеемся, что инвесторы захотят пойти с нами в новом направлении, но те, кто этого не хочет, должны иметь возможность уйти», - разъяснил основатель «Яндекса».

Раздел активов Yandex

В прошлом российский «Яндекс» принадлежал голландской Yandex, которая в 2011 г. провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. Позднее компания вышла на Московскую биржу.

В 2022 г. Nasdaq приостановил торги акциями Yandex. Евросоюз ввел санкции против Воложа. После этого основатель «Яндекса» покинул все посты в компании и ее совете директоров, а также объявил, что семейный траст, управляющий принадлежащим ему пакетом акций Yandex, не будет принимать от него директивы пот голосованию данными акциями. В 2024 г. Евросоюз снял санкции с Воложа. Сам предприниматель проживает в Израиле.

В конце 2022 г. было принято решение о разделе бизнеса Yandex на российский и международный. Сделка по продаже российского бизнеса «Яндекс» была заключена в начале 2024 г. Покупателем российских активов, объединенных в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) стал ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый».

35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» принадлежат «Фонду менеджеров», созданному топ-менеджерами «Яндекса». Также участниками данного консорциума являются основатель фонда Leta Capital Александр Чачава, ЗПИФ «Аргонаут» (представляет интересы основного владельца «Лукойла» Вагита Алекперова), АО «Айти.Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса) и бизнесмен Александр Рязанов.

Сумма сделки составила 475 млрд руб. Из них 230 млрд руб. были выплачены наличными в китайских юанях. Оставшаяся часть была выплачена путем перечисления 176 млн акций Yandex класса «А» (49% от общего количества акций данного типа). Данные акции обладают одним голосом на одну ценную бумагу. Сделка была закрыта в два этапа.

Что осталось у Yandex

В результате сделки Yandex остался без 95% своих активов и сотрудников. У Yandex остались: стартап в области графических вычислений в сфере искусственного интеллекта Nebius AI, стартап в сфере генеративного искусственного интеллекта Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Avdrive, образовательаня платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и др.

Также Yandex владеет миноритарной долей в разработчике базы данных с открытым кодом ClickHouse, которая была создана «Яндексом» и в 2021 г. выделилась в отдельную структуру.

Штаб-квартира Yandex останется в Амстердаме, центры исследований и разработок будут находиться в Европе, Северной Америке и Израиле.