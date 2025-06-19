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Бетин Андрей


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Инвестиции в таланты: «СберУниверситет» и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бетин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Меридиан-Сервис 6 1
Yandex - Яндекс 7810 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4186 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 155 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 44 1
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
Uniper 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1700 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 1
Carlsberg Group 25 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2742 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 72 1
Россия-страна возможностей АНО 22 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 18 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4991 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17423 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1095 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 489 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8122 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 111 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1889 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 34 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Yandex N.V. - TripleTen 17 1
VK - My.Games 71 1
Волошин Александр 13 1
Алекперов Вагит 31 1
Рязанов Александр 19 1
Яковицкий Алексей 22 1
Молдован Александр 1 1
Чачава Александр 106 1
Прасс Павел 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
Финляндия - Финляндская Республика 3630 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 1
Нидерланды 3563 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1344 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 924 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1752 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2511 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
Энергетика - Energy - Energetically 5269 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4790 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 140 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 572 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2295 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6310 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 261 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1395 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5268 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 55 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 474 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 568 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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