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Бетин Андрей
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Инвестиции в таланты: «СберУниверситет» и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве 1
|08.02.2024
|Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
Бетин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Меридиан-Сервис 6 1
|Yandex - Яндекс 7810 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4186 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 34 1
|Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
|Yandex N.V. - TripleTen 17 1
|VK - My.Games 71 1
|Волошин Александр 13 1
|Алекперов Вагит 31 1
|Рязанов Александр 19 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Молдован Александр 1 1
|Чачава Александр 106 1
|Прасс Павел 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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