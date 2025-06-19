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Индексная книга (каталог) CNews*
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Осипчук Наталья


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «СберУниверситет» и СПбГУ объединяют усилия для развития образования 1
02.09.2024 «СберУниверситет» запустил «Истру» — цифрового помощника на базе ИИ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Осипчук Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2251 1
Голосовые сообщения - Voice messages 304 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2136 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 812 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3140 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2129 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4712 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53359 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15216 1
СалютДевайсы - GigaChat 255 1
OpenAI ChatGPT 410 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 172 1
OpenAI DALL-E 26 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1098 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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