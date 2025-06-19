Получите все материалы CNews по ключевому слову
Осипчук Наталья
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|«СберУниверситет» и СПбГУ объединяют усилия для развития образования 1
|02.09.2024
|«СберУниверситет» запустил «Истру» — цифрового помощника на базе ИИ 1
Осипчук Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2251 1
|СалютДевайсы - GigaChat 255 1
|OpenAI ChatGPT 410 1
|Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 172 1
|OpenAI DALL-E 26 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 792 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 56 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149832 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.