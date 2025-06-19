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Инвестиции в таланты: «СберУниверситет» и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и АНО «Россия — страна возможностей». Своими подписями документ заверили генеральный директор «СберУниверситета» Наталья Осипчук и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин. Основные цели партнерства — развитие социальных лифтов и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наталья Осипчук, генеральный директор «СберУниверситета»: «"СберУниверситет" и АНО "Россия — страна возможностей" объединяют общие ценности. Мы одинаково смотрим на будущее. Стратегический приоритет для обеих организаций — формирование нового поколения лидеров: ответственных, инициативных, готовых вести за собой и вносить вклад в развитие страны. Мы планируем создавать и реализовывать проекты по поддержке и продвижению талантов, инновационных решений и социально значимых инициатив. Сотрудничество с АНО "Россия — страна возможностей" позволит достичь значимых результатов в раскрытии человеческого потенциала нашей страны».

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Андрей Бетин, генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж»: «"СберУниверситет" — это не просто партнер, а единомышленник, разделяющий нашу веру в силу талантов и важность социальных лифтов. Подписание соглашения на ПМЭФ — логичный шаг в развитии системной работы по раскрытию потенциала каждого жителя России. Вместе мы будем создавать ещё больше возможностей для молодежи, семей и социально активных граждан, помогая им не только получать знания, но и применять их на благо страны. Уверен, что объединение экспертизы СберУниверситета в области образования и нашего опыта в поддержке инициатив миллионов россиян даст мощный синергетический эффект. Это инвестиция в будущее, где успех человека становится основой развития всей России».

Соглашение предусматривает реализацию совместных образовательных проектов, мероприятий и конкурсов. Сотрудничество позволит расширить доступ к качественным образовательным ресурсам для социально активных граждан, создавая условия для их личностного и профессионального роста, а также формировать востребованные навыки, которые способствуют раскрытию потенциала каждого человека.

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