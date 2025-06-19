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Инвестиции в людей: «СберУниверситет» и аэропорт Пулково договорились о партнерстве

«СберУниверситет» и ООО «Воздушные ворота северной столицы» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор СберУниверситета Наталья Осипчук и генеральный директор ООО «Воздушные ворота северной столицы» Леонид Сергеев. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение развивает долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между «СберУниверситетом» и ключевым воздушным хабом Северо-Запада России — аэропортом Пулково. Цель партнерства — повышение эффективности деятельности аэропорта Пулково через обучение и развитие руководителей и сотрудников и внедрение современных управленческих практик.

Достигнутая договоренность подразумевает обучение руководителей и сотрудников Пулково на открытых программах «СберУниверситета» и разработку кастомизированных образовательных решений для цифровой, организационной и личностной трансформации. Также в планах — комплексная оценка управленческого и экспертного потенциала команды Пулково. Кроме того, компания сможет проводить стратегические сессии и деловые мероприятия в «СберУниверситете».

Наталья Осипчук, генеральный директор «СберУниверситета»: «Аэропорт Пулково — стратегически важный транспортный узел. Наше партнерство направлено на укрепление лидерских позиций Пулково в отрасли через инвестиции в главный актив — его команду. «СберУниверситет» готов предложить партнерам весь спектр своих образовательных и консалтинговых возможностей — от развития цифровых навыков и лидерских компетенций до комплексной оценки кадрового резерва и проведения стратегических сессий».

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Цифровизация

Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные ворота северной столицы» (аэропорт Пулково): «Наша главная ценность – это люди. В рамках собственного корпоративного университета мы реализуем стратегию постоянного развития сотрудников и подготовки кадрового резерва. До 95% вакансий руководителей в Пулково закрываются нашими же работниками. Сотрудничество со «СберУниверситетом», лидером корпоративного обучения, позволит усилить команду аэропорта Пулково. Новые практики и кейсы, взгляд на бизнес-процессы из других сфер, все это в совокупности всегда дает импульс для развития».

Соглашение носит рамочный характер и определяет общие принципы и намерения сторон. Конкретные проекты и инициативы будут реализовываться на основе отдельных договоров, заключаемых в развитие обозначенных направлений.

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