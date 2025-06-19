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Сергеев Леонид
УПОМИНАНИЯ
Сергеев Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5341 3
|Novardis - Новардис Консалтинг 61 2
|SAP CIS - САП СНГ 855 1
|Yandex - Яндекс 7810 1
|AMT Group - АМТ-Груп 361 1
|VK - Mail.ru Group 3487 1
|Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
|Петунин Алексей 58 2
|Маковский Игорь 9 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Низник Александр 20 1
|Блинов Михаил 73 1
|Гольцов Александр 78 1
|Попов Дмитрий 34 1
|Ермак Мария 3 1
|Степанов Антон 69 1
|Джабиев Георгий 45 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 1
|Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 55 1
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