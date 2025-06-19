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Сергеев Леонид


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Инвестиции в людей: «СберУниверситет» и аэропорт Пулково договорились о партнерстве 1
14.06.2023 «Т1» и управляющая компания аэропорта Пулково договорились о развитии информационных систем 1
15.06.2022 «T1 Cloud» и «Воздушные ворота Северной столицы» подписали меморандум о сотрудничестве 1
ИТ в транспортной отрасли 2021 1
30.12.2021 Леонид Сергеев -

Леонид Сергеев, гендиректор «Пулково» в интервью CNews — о технологиях современного аэропорта

 1
19.08.2021 T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково 1
08.09.2020 Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA 1
20.09.2019 Как «цифра» преобразует инфраструктуру и эффективность бизнеса 1
25.07.2019 Леонид Сергеев -

Российский авиарынок должен «перепрыгнуть» в цифровую эру

 1
06.06.2019 «Пулково» запускает цифровую трансформацию на базе SAP 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сергеев Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5341 3
Novardis - Новардис Консалтинг 61 2
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Yandex - Яндекс 7810 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
VK - Mail.ru Group 3487 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 211 9
Почта России ПАО 2171 1
ОТЛК ЕРА - Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс 2 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2898 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 1
Газпром нефть 644 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 617 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7111 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6939 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5387 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 527 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5903 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9707 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3227 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8925 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3011 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3854 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12906 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13880 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7597 2
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In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 298 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1862 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4930 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5550 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5778 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16457 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1036 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1625 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12444 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3022 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 377 3
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Ермак Мария 3 1
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4259 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2487 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5192 1
Паспорт - Паспортные данные 2606 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 951 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5046 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2434 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1089 1
Lockdown - Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 62 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 646 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1277 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 865 1
Энергетика - Energy - Energetically 5269 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9228 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1164 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 55 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 600 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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