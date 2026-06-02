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ОТЛК ЕРА Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский железнодорожный альянс
СОБЫТИЯ
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|02.06.2026
|Цифровая трансформация бюджетирования в ОТЛК ЕРА: кейс железнодорожной логистики 1
|20.09.2019
|Как «цифра» преобразует инфраструктуру и эффективность бизнеса 1
|05.09.2019
|Как оцифровать грузооборот с Китаем 3
ОТЛК ЕРА и организации, системы, технологии, персоны:
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 966 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Маковский Игорь 9 1
|Сергеев Леонид 11 1
|Кочнева Людмила 1 1
|Миллер Анастасия 1 1
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