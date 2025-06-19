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Ярмош Анастасия


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «СберУниверситет» и СПбГУ объединяют усилия для развития образования 1
07.06.2024 Сбербанк и СПбГУ договорились готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта и науки о данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ярмош Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 558 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7662 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15216 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 673 1
Белевцев Андрей 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2515 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49419 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 567 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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