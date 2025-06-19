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Ярмош Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|«СберУниверситет» и СПбГУ объединяют усилия для развития образования 1
|07.06.2024
|Сбербанк и СПбГУ договорились готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта и науки о данных 1
Ярмош Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Белевцев Андрей 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
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