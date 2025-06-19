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«СберУниверситет» и «Газпром проектирование» договорились о сотрудничестве

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и ООО «Газпром проектирование» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали генеральный директор «СберУниверситета» Наталья Осипчук и генеральный директор «Газпром проектирования» Владимир Вагарин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение устанавливает долгосрочные рамки для стратегического партнерства между «СберУниверситетом» и проектной компанией, обеспечивающей полный цикл проектирования объектов топливно-энергетического комплекса.

Ключевые направления сотрудничества включают обучение руководителей и специалистов «Газпром проектирования» в открытых программах «СберУниверситета», разработку кастомизированных образовательных решений и программ профессиональной переподготовки. Также запланирована комплексная оценка управленческого и экспертного потенциала ключевых специалистов и руководителей проектных направлений компании. Кроме того, «Газпром проектирование» сможет проводить в «СберУниверситете» стратегические сессии и рабочие встречи.

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Наталья Осипчук, генеральный директор «СберУниверситета»: «Мы рады стать образовательным партнером ООО "Газпром проектирование", флагмана инжиниринга в российской энергетике, от качества работы которого зависит реализация стратегически важных проектов в нашей стране. «СберУниверситет» готов предложить комплексные решения для развития цифровых и управленческих компетенций команды, что станет важным вкладом в повышение эффективности и инновационности проектной деятельности компании».

Владимир Вагарин, генеральный директор ООО «Газпром проектирование»: «Соглашение о стратегическом партнерстве в области корпоративного образования — это очередной этап нашего сотрудничества со "Сбером". Мы уже взаимодействуем в рамках развития информационных систем и технологий искусственного интеллекта. Теперь перед специалистами, задействованными в перспективных проектах, появилась возможность расширить свои компетенции для решения задач дальнейшего технологического развития нашей компании».

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