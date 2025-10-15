Разделы

OpenAI DALL-E


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Исследование hh.ru: 23% топ-менеджеров разрабатывают планы широкого внедрения ИИ в бизнес в ближайшее время 1
06.03.2025 Агентство креативных индустрий и MTS AI: 63% представителей креативных профессий не готовы платить за ИИ 1
28.02.2025 Российские айтишники не оценили DeepSeek: китайская разработка не вошла в десятку самых востребованных нейросетей 1
05.02.2025 Половина пользователей нейросетей пожаловались на региональные ограничения зарубежных нейросетей 1
09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 1
02.09.2024 «СберУниверситет» запустил «Истру» — цифрового помощника на базе ИИ 1
15.08.2024 Российские школьники выиграли первую в мире Международную олимпиаду по ИИ. Флаг и название России на награждении были под запретом 1
19.01.2024 Требования Windows к оперативной памяти выросли в разы. ОС потребуется специальный процессор 1
18.10.2023 Как генерировать изображения с помощью ИИ прямо в поиске Google 1
09.08.2023 Как отличить изображение, созданное нейросетью, от обычного 1
12.07.2023 Лишь 15% дизайнеров переживают, что нейросети смогут их заменить 1
12.07.2023 Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона 1
22.06.2023 Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 90% 1
05.06.2023 Спешно создаваемый Google «убийца» ChatGPT научился отвечать с помощью картинок 1
31.05.2023 Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM 1
25.05.2023 Microsoft выпустила ИИ для создания презентаций, афиш и открыток 1
23.05.2023 В Photoshop появился сверхпопулярный инструмент, ненавидимый профессиональными дизайнерами 1
30.03.2023 Лучшие нейросети для генерации изображений: выбор ZOOM 1
27.02.2023 Известный журнал фантастики прекратил принимать рассказы. Его завалили сотнями текстов, написанных ChatGPT 1
13.01.2023 Adobe поймали на использовании втихую рисунков и видео своих клиентов для тренировки ИИ 1
10.01.2023 Microsoft создала инструмент для подделки голоса любого человека, включая эмоции и тон 1
23.12.2022 В Google испугались чат-ботов с ИИ. Они могут лишить компанию львиной доли доходов 1
15.11.2022 Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины 1
22.09.2022 На рынке появилась игра-стрелялка, графику которой создал ИИ на основе текстовых пожеланий 1
20.06.2022 Сергей Красочкин, Cloud: Я бы назвал контейнеризацию технологией года или даже десятилетия 1
11.11.2021 Нейросеть ruDALL-E научилась генерировать картинки по описанию на иностранных языках 1
02.11.2021 «Сбер» создал мультимодальную нейросеть, которая генерирует картинки по описанию на русском языке 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

OpenAI и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 334 14
Google LLC 12153 8
Microsoft Corporation 25153 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1559 5
Yandex - Яндекс 8227 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 499 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4420 3
GitHub 944 3
Adobe Systems 1569 3
Telegram Group 2454 3
Intel Corporation 12485 2
Amazon Inc - Amazon.com 3100 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 369 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 2
Social Data Hub - SocialDataHub 21 2
Firefly Systems 35 2
Apple Inc 12517 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13894 2
Rubbles - Раблз 36 1
Stability AI 11 1
Krita Foundation 1 1
Craiyon 1 1
DeepSeek - ДипСик 88 1
Hugging Face 36 1
Suno - Suno AI 4 1
DataRobot 2 1
VK - Mail.ru Group 3516 1
X Corp - Twitter 2901 1
Технологии Будущего 154 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 1
i-Free Just AI 41 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 691 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
Сбер - InSales - Инсейлс 57 1
Ланит - Норбит - Norbit 400 1
Nvidia Corp 3688 1
AMD - Advanced Micro Devices 4434 1
Qualcomm Technologies 1898 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 605 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1450 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7979 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1338 3
Microsoft - LinkedIn 676 2
Зарплата.ру 45 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
101Hotels.com 456 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1331 1
Getty Images 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5154 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6220 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1339 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 24
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3837 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5267 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3034 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 659 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5748 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11164 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2324 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3264 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21636 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9629 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7296 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16874 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5443 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2299 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 668 2
Умные платформы 1828 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8049 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14885 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8286 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12052 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3685 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 938 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1264 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4783 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 856 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2199 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1077 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 73 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 830 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 581 1
Эффективность по Парето - Парето-оптимум - Pareto efficiency - Pareto improvement 26 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 696 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11812 1
OpenAI - ChatGPT 478 13
Midjourney - нейросеть 87 12
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 30 8
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 189 5
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 135 5
Adobe Photoshop 787 4
СалютДевайсы - GigaChat 321 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 501 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 297 3
Google Imagen 4 2
Microsoft Bing AI - Microsoft Bing Chat 12 2
Google Chrome - браузер 1624 2
Microsoft Azure 1453 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть 10 2
Discord 139 2
Adobe Creative Cloud 69 2
Google YouTube - Видеохостинг 2859 2
Microsoft 365 Copilot 168 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 902 2
Microsoft Vall-E 1 1
Google LaMDA - Language Model for Dialogue Applications 3 1
FreePik 1331 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 43 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
Adobe Firefly 2 1
Google - Vertex AI 4 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 54 1
Apple macOS 2202 1
Mozilla Firefox - браузер 1912 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 998 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1388 1
JavaScript - JS - язык программирования 1308 1
Amazon Web Services - AWS SageMaker 5 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 14 1
Yandex DataSphere 29 1
Google TensorFlow 93 1
Python PyTorch 56 1
Docker - Платформа распределённых приложений 413 1
Водясов Алексей 222 4
Altman Sam - Альтман Сэм 40 3
Рафаловский Давид 32 2
Дробышевская Алена 9 1
Doshi Suhail - Доши Сухайл 2 1
Крушинский Александр 26 1
Красочкин Сергей 1 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 9 1
Valente Catherynne - Валенте Кэтрин 1 1
Осипчук Наталья 6 1
Гайнуллина Анастасия 2 1
Altman Anne - Олтмен Энн 4 1
Грицаев Андрей 2 1
Курлаев Никита 2 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 71 1
Павлов Никита 105 1
Дырмовский Дмитрий 141 1
Larry Page - Ларри Пейдж 195 1
Brin Sergey - Сергей Брин 191 1
Петров Кирилл 35 1
Демидов Дмитрий 22 1
Корнев Александр 6 1
Кандинский Василий 10 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 212 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 395 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 350 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Громыко Андрей 6 1
Степанов Антон 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17961 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 1
Швеция - Королевство 3668 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13519 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 1
Украина 7757 1
Европа 24560 1
США - Колорадо 385 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 1
Египет - Арабская Республика 1043 1
Венгрия 847 1
Япония 13489 1
Болгария - Республика 784 1
Нидерланды 3611 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3216 1
Канада 4968 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3584 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1027 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1427 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5219 6
Английский язык 6844 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5429 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7417 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17194 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 810 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2881 2
Reference - Референс 196 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6223 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 621 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 199 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1279 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5191 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 1
Аренда 2557 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2903 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2137 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6788 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11600 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 596 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8447 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6457 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3730 1
Web design - Веб-дизайн 118 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 877 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 852 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2882 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8257 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2230 1
Экономический эффект 1179 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 18 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2041 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7209 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4894 1
The Guardian - Британская газета 380 2
NYT - The New York Times 1083 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 53 1
The Register - The Register Hardware 1669 1
The Information 65 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
The Verge - Издание 588 1
Tom’s Hardware 491 1
BleepingComputer - Издание 397 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 251 1
Reddit 346 1
Fortune Business Insights 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
TrendForce 129 1
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 21 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1226 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 627 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2577 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
