В Google испугались чат-ботов с ИИ. Они могут лишить компанию львиной доли доходов

Google перестраивается

В корпорации Google осознали, что новое поколение чат-ботов с искусственным интеллектом вроде новейшего ChatGPT представляет серьезную угрозу для бизнеса.

По сообщению The New York Times, главный исполнительный директор (CEO) Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) недавно провел несколько рабочих встреч, посвященных формированию стратегии компании по развитию технологий искусственного интеллекта. Он якобы лично занялся перестройкой рабочих процессов многочисленных групп внутри компании таким образом, чтобы Google смогла адекватно отреагировать на угрозу, которую представляет чат-бот ChatGPT.

Также Пичаи распорядился направить усилия персонала на разработку ИИ-продуктов, предназначенных для создания изображений наподобие популярного OpenAI DALL-E.

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Топ-менеджер ожидает готовности прототипов новых ИИ-продуктов к маю 2023 г., когда должна состояться масштабная конференция Google. Для решение поставленных CEO задач будут привлечены не только сотрудники профильных отделов, но и специалисты из других департаментов.

Опасность ChatGPT

ChatGPT уже на текущем этапе развития способен подавать информацию в простой и понятной форме, формулировать лаконичные ответы на заданные пользователем вопросы вместо того, чтобы выдавать набор ссылок на сторонние интернет-ресурсы подходящей тематики.

Несмотря на то, что ChatGPT еще далек от совершенства, его появление в общем доступе заставило Google всерьез забеспокоиться о своей дальнейшей судьбе. Как отмечает NYT, некоторые из представителей компании опасаются глобальных перемен в технологической сфере, которые могут оказаться способными разрушить ее бизнес.

На протяжении последних 20 лет поисковый сервис Google для миллионов пользователей выступал в роли своего рода окна в интернет. Появление же новых, продвинутых чат-ботов, готовых радикально трансформировать или даже полностью заменить традиционные поисковые системы, представляет серьезнейшую угрозу для поискового бизнеса Google – основного источника доходов американского технологического гиганта.

ChatGPT и LaMDA

ChatGPT – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный некоммерческой организацией OpenAI. В основе ChatGPT лежит языковая модель GPT-3.5, доработанная при помощи методов машинного обучения с учителем (supervised) и с подкреплением (reinforcement learning).

Прототип ChatGPT был запущен в ноябре 2022 г. и моментально привлек к себе огромное внимание публики, отметившись подробными и четко сформулированными ответами на вопросы, относящиеся к множеству областей знания.

Однако не лишен бот явных существенных недостатков. К примеру, он подвергался критике за весьма частую выдачу фактологически неверной информации. Так, всемирно известный портал для программистов Stack Overflow, представляющий платформу для вопросов и ответов, в начале декабря 2022 г. ввел временный запрет на публикацию ответов на вопросы, сгенерированных при помощи ChatGPT.

Модераторы ресурса объяснили свое решение тем, что бот слишком часто выдает ответы, которые на первый взгляд кажутся правильными, но при более тщательном анализе оказываются чепухой. Площадка в мгновения ока оказалась наводнена сгенерированными искусственным интеллектом ответами низкого качества, ведь взаимодействовать с ботом чрезвычайно просто и воспользоваться его «услугами» может любой желающий.

Google, как и многие другие крупные технологические компании, вложила внушительное количество времени в работу над собственными чат-ботами и технологиями искусственного интеллекта в целом на базе целого подразделения Google AI.

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Корпорация имеет в своем распоряжении LaMDA – собственную диалоговую языковую модель. Она вместе с теперь уже бывшим инженером Google Блейком Лемуаном (Blake Lemoine) в июле 2022 г. оказалась в центре сюрреалистичного скандала. Тестировавший LaMDA специалист поверил в наличие у чат-бота разума – в этом его убедила сама нейросеть. После того, как Лемуан публично заявил о своих выводах относительно LaMDA, ему пришлось покинуть компании по инициативе Google.

В середине декабря 2022 г. CNews писал о том, что искусственный интеллект Google DeepMind AlphaCode смог написать функциональный программный код без понимания, что такое алгоритм. Результативность ИИ оценили на уровне начинающего программиста.



Страшно, но необходимо

Несмотря на определенные успехи LaMDA, Google не спешит внедрять ее в качестве замены собственного онлайн-поисковика, отмечает NYT. Вероятная причина – технология не подходит для работы с рекламой. Меж тем именно реклама приносит компании львиную долю доходов – более 80% от всей выручки по итогам 2021 г.

Кроме того, внедрение чат-ботов в их текущем состоянии в качестве замены поисковых систем несет определенные репутационные риски для техногигантов вроде Google. Языковые модели обучаются на огромном массиве данных, поэтому основанные на них чат-боты в диалогах могут выдавать неприемлемые в обществе реплики или банально информацию, несоответствующую действительности. Исследования показывают, что чат-боты способны «унаследовать» от людей негативные черты: склонность к расизму, ксенофобии и т.п.

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Google затратила десятилетия на построение привлекательного для интернет-аудитории корпоративного бренда. Если чат-бот, в теории пришедший на замену поисковому движку, уличат в распространении «токсичного» контента, все прошлые усилия корпорации могут пойти прахом. Google серьезно опасается подобного развития событий, утверждает NYT, ссылаясь на внутренние документы компании.

По мнению одного из менеджеров Google, слова которого приводит издание, более молодые компании, в частности, стартапы, проявляют куда большую решимость, когда дело касается публикации подобных инструментов. Поэтому Google все же необходимо вмешаться в конкурентную борьбу с ними, иначе отрасль продолжит свое движение вперед без американской мегакорпорации.

Источники NYT сообщают, что Google намеревается запустить облачный сервис на основе технологий LaMDA, с помощью которого бизнес-пользователи смогут интегрировать диалоговый чат-бот в собственные инструменты клиентской поддержки. При этом планируется предоставлять доступ как к проверенной и надежной версии сервиса, так и экспериментальным прототипам, которые не соответствуют представлениям компании о полностью готовом к использованию продукту по критериям доверия и безопасности. К прототипам дадут доступ не более чем 500 тыс. клиентов, которых заранее уведомят о том, что сервис способен генерировать ложные или оскорбительные утверждения.

Без резких телодвижений

Некоторые эксперты считают, что Google не станет затеивать внутреннюю технологическую революцию, а сделает выбор в пользу эволюционного подхода. Компания будет осторожно и постепенно модернизировать поисковый движок, не ставя себе цели переработать его кардинальным образом.

По мнению Маргарет Митчелл (Margaret Mitchell), экс-исследователя в области ИИ, успевшая поработать с Microsoft и Google, команда поискового сервиса Google «весьма консервативна» и старается «не испортить то, что работает».