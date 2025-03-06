Агентство креативных индустрий и MTS AI: 63% представителей креативных профессий не готовы платить за ИИ

Агентство креативных индустрий Москвы (АНО «АКИ») и компания MTS AI представили результаты исследования применения искусственного интеллекта в креативных индустриях. В нем приняли участие 568 человек: предприниматели и специалисты креативных индустрий, участники проектов АНО «АКИ», клиенты MTS AI из сферы креативных индустрий в возрасте 18+. Об этом CNews сообщили представители АНО «АКИ».

Большинство креативных специалистов используют нейросети в своей работе — 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, а 68% положительно относятся к новым технологиям. При этом среди активных пользователей этот показатель достигает 88%.

92% представителей креативных индустрий планируют чаще использовать нейросети в будущем. Это подчеркивает интерес к освоению возможностей ИИ для развития креативных проектов. Однако на текущий момент российские специалисты все еще не готовы приобретать дорогостоящие подписки — 15% отмечают высокую стоимость нейросетей, а 63% опрошенных готовы пользоваться только бесплатными версиями.

Инструментами-фаворитами среди креативщиков при создании контента стали продукты Open AI (Chat GPT и Dall-E) — их выбирают 75% опрошенных, Midjourney (57%) и «Яндекса» (YandexGPT, YandexART, «Шедеврум» — 50%). 40% специалистов считают, что развитие нейросетей приведет к росту их дохода. И лишь 3% опасаются, что технологии могут лишить их заработка.

При этом только 8,1% специалистов отказываются обращаться к помощи ИИ. Они объясняют это сомнениями в качестве создаваемого нейросетями контента (53%) и желанием работать с привычными инструментами (28%). Еще один вопрос, которым задаются противники нейросетей, — соблюдение этических и правовых норм. Так, 16% опрошенных отказываются использовать ИИ по этой причине.

Несмотря на это, по мнению большинства респондентов (82%) за последний год качество сгенерированного нейросетями контента улучшилось. Это отмечают как художники и дизайнеры, так и их клиенты, заметившие повышение качества и разнообразия идей.

В то время как у широкой аудитории существуют опасения, что ИИ сможет взять на себя даже творческие задачи, профессионалы смотрят на это иначе. Для них нейросети — это не угроза, а полезный инструмент, который помогает в работе. Большинство респондентов (58%) полагают, что нейросети не смогут полностью вытеснить профильных специалистов, а частичную замену допускают 37%.

Художники, дизайнеры, представители индустрии рекламы и моды чаще всего используют нейросети для генерации идей и новых концепций. ИИ также помогает представителям креативных индустрий как с анализом целевой аудитории и тенденций рынка, так и с прогнозированием поведения и дальнейших изменений в индустрии. Нейросети помогают экономить время и ресурсы, оптимизируя многие процессы, на что указывают 89% респондентов.

«Наше исследование показывает, что абсолютное большинство специалистов и предпринимателей креативных индустрий используют искусственный интеллект при решении рабочих задач. При этом ИИ остается инструментом, средством для оптимизации временных затрат и не может заменить человека. Мы ожидаем, что в ближайшие годы все больше людей будут использовать ИИ при создании креативных продуктов, а промпт-инжиниринг может стать одним из самых востребованных навыков среди специалистов творческих индустрий, – отметила Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий Москвы.

«Мы надеемся, что развитие искусственного интеллекта ускорит создание новых продуктов в креативных индустриях. Нейросети смогут взять на себя рутинные задачи, которые отнимают много времени. Это высвободит ценные человеческие ресурсы, нехватка которых в России ощущается во всех отраслях. Уже сегодня галереи и архитектурные бюро начинают активно внедрять чат-ботов, автоматизирующих обслуживание клиентов. Мы ожидаем, что в ближайшее время это позволит креативным индустриям получить дополнительную выручку», – отметил генеральный директор MTS AI Андрей Калинин.