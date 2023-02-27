Известный журнал фантастики прекратил принимать рассказы. Его завалили сотнями текстов, написанных ChatGPT

Известный журнал Clarkesworld прекратил прием рукописей от новых авторов, потому что редакцию завалили текстами, сгенерированными с помощью ChatGPT. Только в феврале 2023 г. было выписано 500 отказов на такие тексты.

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Британский журнал Clarkesworld, специализирующийся на научной фантастике, приостановил прием заявок от авторов на издание коротких рассказов. Причиной стала лавина текстов, написанных искусственным интеллектом ChatGPT. За один только февраль 2023 г. компания выписала 500 отказов, заодно запретив горе-авторам присылать что-либо в будущем.

Clarkesworld, где впервые были опубликованы тексты таких авторов как Джефф Вандермеер (Jeff VanderMeer), Юнь Ха Ли (Yoon Ha Lee) и Кэтрин Валенте (Catherynne Valente), — одно из немногих издательств, которые принимают рукописи от любых начинающих авторов и платят им в случае издания.

Как заявил Нил Кларк (Neil Clarke), основатель компании, ранее в месяц она в среднем отказывала десятку авторов или около того, в основном в связи с тем, что тексты оказывались неоригинальными или прямым плагиатом.

Однако после появления ChatGPT ситуация изменилась радикально. В январе 2022 г. пришлось выписывать сразу сто отказов. В феврале — уже в пять раз больше.

Ситуация не уникальна

«Я общался с другими издателями, и моя ситуация, как оказалось, ни в малейшей степени не уникальна, — написал Кларк в блоге компании. — "Открытые" предприятия страдают от этого больше, чем те, у кого прием рукописей ограничен или кто меньше платит».

Кларк отметил, что в подобных условиях издательский бизнес перестанет быть жизнеспособным, и что это может привести к повышению барьеров для новых и иностранных авторов.

«Проблема сама по себе не уйдет, и у меня нет решения», — отметил Кларк.

Решение журнала прекратить прием заявок от авторов — это очень жесткий шаг. Кларк пообещал, что через какое-то время работы новых авторов снова начнут принимать, но когда именно, неизвестно. По его словам, детекторы текстов, написанных ИИ, ненадежны, а платный прием текстов отвадит слишком многих легитимных авторов.

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По мнению Кларка, ключевыми виновниками происходящего стали люди, которые никак с литературой, особенно научно-фантастических и фэнтези-жанров, не связаны: они просто рекламируют генерацию ИИ-текстов (в том числе, квазилитературных) как способ быстрого заработка с помощью ChatGPT.

«Вероятно, сейчас это единственное адекватное решение, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Бороться с такой литературой можно только вручную или с помощью ИИ, способного с гарантией идентифицировать продукты жизнедеятельности других ИИ. А таких идентификаторов пока нет, хотя OpenAI обещает их создать».

За искусство не чокаясь

Литературная область — далеко не первая творческая сфера, для которой генеративный ИИ стал источником проблем. Художники, публикующие свои работы в Сети, обнаружили, что с ними начали пытаться конкурировать пользователи таких платформ как Midjourney, DALL-E или Stable Diffusion. Серьезный скандал разгорелся на арт-выставке в Колорадо, когда работа, сгенерированная с помощью Midjourney, получила от жюри первый приз. Жюри было не в курсе, что премированное изображение создавалось не человеком, а машиной.

Практика размещения сгенерированных ИИ работ на общих основаниях с тем, что создано людьми, вызвало также шквал протестов на онлайн-платформах. Сервис ArtStation в итоге нехотя поменял правила использования ресурса, обязав снабжать сгенерированные ИИ изображения специальным маркером.

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Между тем, на Amazon, например, уже вовсю продаются книги, частично или полностью написанные ИИ ChatGPT. Таких значится сейчас 200 штук, но сколько их на самом деле, никто не знает, поскольку далеко не все авторы готовы раскрывать свои «маленькие секреты».