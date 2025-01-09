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OpenAI DALL-E



09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 1
02.09.2024 «СберУниверситет» запустил «Истру» — цифрового помощника на базе ИИ 1
15.08.2024 Российские школьники выиграли первую в мире Международную олимпиаду по ИИ. Флаг и название России на награждении были под запретом 1
19.01.2024 Требования Windows к оперативной памяти выросли в разы. ОС потребуется специальный процессор 1
18.10.2023 Как генерировать изображения с помощью ИИ прямо в поиске Google 1
09.08.2023 Как отличить изображение, созданное нейросетью, от обычного 1
12.07.2023 Лишь 15% дизайнеров переживают, что нейросети смогут их заменить 1
12.07.2023 Создатель ChatGPT собрался уходить из Европы из-за очень неудобного закона 1
22.06.2023 Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 90% 1
05.06.2023 Спешно создаваемый Google «убийца» ChatGPT научился отвечать с помощью картинок 1
31.05.2023 Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM 1
25.05.2023 Microsoft выпустила ИИ для создания презентаций, афиш и открыток 1
23.05.2023 В Photoshop появился сверхпопулярный инструмент, ненавидимый профессиональными дизайнерами 1
30.03.2023 Лучшие нейросети для генерации изображений: выбор ZOOM 1
27.02.2023 Известный журнал фантастики прекратил принимать рассказы. Его завалили сотнями текстов, написанных ChatGPT 1
13.01.2023 Adobe поймали на использовании втихую рисунков и видео своих клиентов для тренировки ИИ 1
10.01.2023 Microsoft создала инструмент для подделки голоса любого человека, включая эмоции и тон 1
23.12.2022 В Google испугались чат-ботов с ИИ. Они могут лишить компанию львиной доли доходов 1
15.11.2022 Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины 1
22.09.2022 На рынке появилась игра-стрелялка, графику которой создал ИИ на основе текстовых пожеланий 1
20.06.2022 Сергей Красочкин, Cloud: Я бы назвал контейнеризацию технологией года или даже десятилетия 1
11.11.2021 Нейросеть ruDALL-E научилась генерировать картинки по описанию на иностранных языках 1
02.11.2021 «Сбер» создал мультимодальную нейросеть, которая генерирует картинки по описанию на русском языке 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

OpenAI DALL-E и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 217 12
Google LLC 11775 8
Microsoft Corporation 24625 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Yandex - Яндекс 7339 3
GitHub 814 3
Adobe Systems 1549 3
Telegram Group 1983 3
Intel Corporation 12197 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 2
Social Data Hub - SocialDataHub 19 2
Firefly Systems 34 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
X Corp - Twitter 2845 1
Технологии Будущего 149 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
i-Free Just AI 31 1
Rubbles - Раблз 33 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Stability AI 10 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Apple Inc 12100 1
Nvidia Corp 3487 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Krita Foundation 1 1
Craiyon 1 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
LinkedIn 635 1
Зарплата.ру 17 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 86 1
101Hotels.com 456 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Getty Images 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 22
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
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Английский язык 6634 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Reference - Референс 184 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Аренда 2416 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Web design - Веб-дизайн 49 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Экономический эффект 1067 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 16 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
NYT - The New York Times 1054 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
The Information 60 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
The Guardian - Британская газета 361 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
The Verge - Издание 554 1
Tom’s Hardware 393 1
BleepingComputer - Издание 337 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Fortune Business Insights 15 1
TrendForce 113 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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