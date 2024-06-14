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Сбер Cloud.ru SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть
СОБЫТИЯ
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9139 11
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3017 1
|Hyundai Motor Company 439 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
|Рафаловский Давид 32 4
|Ведяхин Александр 188 3
|Филиппов Денис 81 3
|Пепперштейн Павел 1 1
|Сандалов Феликс 2 1
|Белевцев Андрей 127 1
|Кандинский Василий 10 1
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