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Сбер Cloud.ru SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.06.2024 Нейросети Kandinsky исполнилось два года 1
14.06.2022 «Сбер» представил модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке Kandinsky 3
24.05.2022 Нейросеть «Сбера» написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном 1
19.05.2022 «Сбер» создал нейросетевые сервисы, позволяющие сократить или переписать любой текст на русском языке без потери смысла 1
01.02.2022 «Сбер» предоставил разработчикам бесплатный доступ к инструменту подготовки датасетов 1
19.01.2022 «Сбер» выложил в открытый доступ новые увеличенные версии модели ruCLIP 1
15.12.2021 Нейросеть ruDALL-E, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space 3
09.12.2021 «Сбер» представил модель Emojich для создания эмодзи по текстовому описанию на базе нейросети ruDALL-E 1
11.11.2021 Нейросеть ruDALL-E научилась генерировать картинки по описанию на иностранных языках 3
02.11.2021 «Сбер» создал мультимодальную нейросеть, которая генерирует картинки по описанию на русском языке 2

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 450 10
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 100 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 682 8
Microsoft Corporation - GitHub 1116 5
Social Data Hub - SocialDataHub 21 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1134 2
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Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 1
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Hugging Face 90 1
Hartens - Хартенс 21 1
Samsung Electronics 11166 1
Ростелеком 11077 1
МегаФон 11024 1
Amazon Inc - Amazon.com 3314 1
Yandex - Яндекс 9424 1
Microsoft Corporation 25897 1
Xiaomi - Сяоми 2302 1
Apple Inc 13322 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 417 1
Softline - Софтлайн 3827 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 446 1
Ramax - Рамакс 141 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 135 1
Google LLC 12834 1
Haier Group 232 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 1
Nest 43 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9139 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3017 1
Hyundai Motor Company 439 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3707 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5884 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
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Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 6
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 5
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 238 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 3
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 118 3
OpenAI - DALL-E 32 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 81 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 47 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 39 1
СалютДевайсы - SberBoom - СберБум 39 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 12 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 16 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 635 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - Sber TV - Sber QLED - Sber Line - Sber miniLED 11 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 31 1
СалютДевайсы - Умный дом Sber 20 1
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InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 389 1
Nvidia Tesla GPU 212 1
Apple Siri - Голосовой помощник 455 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 410 1
Microsoft Teams - MS Teams 677 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 189 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 103 1
Python PyTorch 70 1
Samsung SmartThings 62 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1063 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 78 1
Apple HomeKit 51 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 86 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 1
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