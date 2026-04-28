Нейросеть скучает: 63% россиян никогда не пользовались ИИ

Нейросетевые технологии внедряют во всех сферах, от дизайна до медицины. В девелопменте ИИ-агенты помогают общаться с клиентами, работать с документацией, выбирать поставщиков и подрядчиков, создавать образы новых домов. Используют ли покупатели жилья ИИ и не превратится ли выбор квартиры в диалог алгоритмов с двух сторон, выяснили в компании СК10. Об этом CNews сообщили представители СК10.

Согласно полученным ответам, пользовательский опыт работы с нейросетями у россиян неравномерный. Лишь 7% ежедневно используют ИИ в своей работе, а 63% признались, что никогда не прибегали к инструменту. Редко или несколько раз в неделю обращается за помощью к «чатам» оставшаяся треть участников опроса.

Предпочтения в цифровых помощниках довольно разнообразны, но большинство обращается к универсальным сервисам: 39% используют GigaChat или YandexGPT, по 32% — ChatGPT/GPT-4 и Deepseek. Быстро набирает популярность платформа Perplexity — с ней оказались знакомы 19% опрошенных. Генеративные визуальные инструменты вроде Midjourney или DALL-E наименее востребованы — их применяют лишь 3%.

Технологии проникают в профессии и индустрии с разной скоростью и глубиной. Половина респондентов, использующих ИИ, не указала свою сферу деятельности. Наиболее активными пользователями оказались люди из научной и образовательной сферы — их среди участников исследования 27%. В маркетинге и SMM работают 10% опрошенных, применяющих ИИ, еще 7% — в ИТ, а также в промышленности — 6%.

ИИ все больше воспринимается не конкурентом, а помощником — в личных и в профессиональных запросах. Промт помогает в работе 72% участникам опроса СК10, еще 10% с его помощью ищут и осваивают новые навыки. Немного опасаются того, что искусственный интеллект лишит их работы 17%.

Большинство россиян осваивает ИИ-инструменты самостоятельно (85%). Прошли обучение в компаниях или у коллег 11% респондентов, а на специализированных курсах — всего 4%.

Несистемное обучение позволяет решать самые простые задачи. Половина участников опроса считают, что ИИ лучше всего справляется с рутинными задачами. Создание текстов и генерацию идей ему доверяют 39% респондентов, а в анализе данных используют ИИ-технологии более четверти — 27%. Задачи, требующие больше времени и сложного промта, такие как дизайн или программирование, ИИ решает для 12% опрошенных.

При таком поверхностном использовании технологии более популярными остаются бесплатные версии платформ, их предпочитают 80% респондентов. Уже оплачивают премиум-ИИ 8% из числа опрошенных, а еще 12% — готовы заплатить, но оправданную цену. Девелопер СК10 отмечают, что интеграция новой технологии во все процессы как продажи, так и покупки — вопрос времени. «Еще в 2020 покупатели настороженно относились к цифровизации услуг. Сегодня весь путь покупки квартиры может быть пройден онлайн — от поиска до сделки. Однако опытные брокеры скажут вам, что далеко не каждый клиент знает с самого начала, чего именно он хочет. Поэтому наиболее перспективными нам видятся ИИ-агенты, помогающие в оценке надежности компаний и инвестиционных прогнозах», — сказал Довбий Станислав, директор по маркетингу СК10.

