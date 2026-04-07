Навыки работы с ИИ повышают зарплатные предложения в вакансиях – исследование университета «Зерокодер»

В России все чаще готовы платить больше специалистам, которые умеют работать с инструментами искусственного интеллекта. Это следует из анализа специалистов компании «Зерокодер». Они проанализировали вакансии, в которых сравнивались две выборки: объявления с упоминанием нейросетей и ИИ-инструментов, а также вакансии без такого критерия. Об этом CNews сообщили представители компании «Зерокодер».

В исследование вошли 2544 вакансии с упоминанием нейросетей и без требований к ИИ-навыкам. Сравнение показало, что в большинстве профессиональных кластеров наличие компетенций в области искусственного интеллекта связано с более высокой зарплатной вилкой.

Наиболее заметная разница наблюдается за пределами сегмента Data Science. Если исключить этот кластер из выборки, среднее зарплатное предложение в вакансиях с ИИ-навыками составляет 116,1 тыс. руб., тогда как в вакансиях без такого требования 96,6 тыс. руб. Иными словами, рынок оценивает прикладные навыки работы с ИИ примерно на 20% выше.

Особенно хорошо это видно в маркетинге, аналитике данных и SMM. Так, у маркетологов средняя зарплатная вилка в вакансиях с ИИ-компетенциями составляет 101,5-152 тыс. руб. против 88,1-116,5 тыс. руб. в вакансиях без такого требования. У аналитиков данных разница еще заметнее: 133,3-201,8 тыс. руб. против 115,5-147,4 тыс. руб. У SMM-менеджеров предложения с ИИ-навыками также выглядят сильнее: 78,6-115,4 тыс. руб. против 74,1-93,2 тыс. руб. Иными словами, рост зарплат аналитиков данных – +27,5% к окладу, маркетологов – +25%, SMM-специалистов – +16%.

У дизайнеров разрыв менее выражен, но также прослеживается. Вакансии с ИИ-компетенциями предлагают в среднем 90,4-116 тыс. руб., тогда как без упоминания нейросетей 76,6-117,5 тыс. руб. Это может говорить о том, что для дизайнеров ИИ уже начинает восприниматься как рабочий инструмент, повышающий скорость и вариативность работы, но пока не всегда прямо конвертируется в резкий рост верхней границы вилки.

У молодых специалистов широкого профиля разница также есть, хотя она не столь существенна. Вакансии с ИИ-навыками предлагают 90,2-109 тыс. руб., без них 81,8-112,8 тыс. руб. Это указывает на важную тенденцию: даже на старте карьеры работодатели все чаще ждут от кандидатов хотя бы базового владения современными ИИ-инструментами.

Единственным заметным исключением стал кластер Data Science/developer. В нем вакансии без отдельного упоминания нейросетей показали более высокую среднюю вилку, чем выборка с ИИ-компетенциями: 201,4-237,2 тыс. руб. против 150,9-203,6 тыс. руб. Вероятное объяснение связано со структурой самих вакансий. В этой профессиональной группе ИИ нередко отдельно указывается в более массовых junior-позициях, тогда как часть middle- и senior-вакансий с более высокими зарплатами описывается без отдельного акцента на нейросетях как на специальном навыке. По этой причине данный кластер может искажать общую картину и требует отдельного анализа.

Исследование также показывает, какие именно ИИ-инструменты и технологии работодатели упоминают чаще всего. Среди наиболее распространенных встречаются ChatGPT, Midjourney, Claude, Stable Diffusion, DALL-E, Gemini, Cursor и GigaChat. При этом в разных профессиях формируется свой набор востребованных решений.

В маркетинге, дизайне и SMM на первом плане находятся генеративные инструменты для контента и визуала. В этих кластерах особенно часто упоминается Midjourney, а также ChatGPT и другие нейросетевые сервисы. У аналитиков данных и разработчиков структура спроса иная: работодатели чаще ищут специалистов, знакомых с LLM, Claude, Cursor, языковыми моделями и прикладной работой с ИИ в аналитике и разработке.

Это позволяет говорить о важном сдвиге на рынке труда. Навыки работы с искусственным интеллектом перестают быть просто модным дополнением к резюме. Для многих профессий они становятся прикладной компетенцией, которая влияет на экономику найма. Работодатель платит не за сам факт знакомства с нейросетями, а за способность использовать их в ежедневной работе: ускорять производство контента, повышать точность аналитики, автоматизировать рутинные задачи и усиливать результат внутри конкретной функции.

Кирилл Пшинник, сооснователь «Зерокодер»: «ИИ сегодня работает как надстройка над профессией. Он особенно заметно увеличивает ценность специалиста в тех ролях, где результат можно быстрее масштабировать с помощью автоматизации, генерации и интеллектуальных ассистентов. Именно поэтому максимальный эффект уже сейчас виден не только в технологических ролях, но и в маркетинге, аналитике, дизайне и коммуникациях. Если смотреть на рынок в целом, можно сделать простой вывод: специалисты, которые умеют применять ИИ на практике, в среднем стоят дороже. А для работодателей наличие такого навыка все чаще становится не бонусом, а новой нормой».

