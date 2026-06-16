«Антиплагиат»: российские вузы заняли лидирующую позицию в мире по закреплению правил использования ИИ

Компания «Антиплагиат» совместно с Университетским консорциумом исследователей больших данных впервые собрала и системно проанализировала локальные нормативные акты вузов, регулирующие применение ИИ в учебной и научной работе. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

В исследование вошли регламенты, размещенные в открытых источниках: локальные акты университетов, рекомендации, положения, кодексы и иные материалы, в которых описаны правила использования ИИ в образовательном процессе. Всего в разных странах исследователи выявили 88 таких документов: больше всего зафиксировано в России – 34, США – 15, Великобритания – восемь.

Динамика показывает, что российские вузы уже перешли к системному решению вопроса. Если в 2023 г. было выявлено только три российских регламента, то в 2024 г. их стало девять, в 2025 г. – 12, а за неполный 2026 г. – восемь. Первый такой документ в России был принят Московским городским педагогическим университетом 13 июня 2023 г., самый свежий из найденных – Сургутским государственным университетом 24 апреля 2026 г.

И в России, и в мире доминирует гибкая модель регулирования: нейросети могут использоваться как вспомогательный инструмент, но ответственность за итоговый результат остается на человеке – студенте, преподавателе или исследователе.

Исследование показало, как университеты относятся к конкретным нейросетевым сервисам. Зарубежные вузы чаще прямо указывают инструменты, к которым предоставляется доступ или использование которых регламентируется: наиболее часто упоминаются ChatGPT, Copilot, Gemini, DALL-E, Claude и Perplexity.

В российских документах такой подход встречается реже: только девять университетов упоминают хотя бы один конкретный ИИ-инструмент. Наиболее часто встречается ChatGPT, также упоминаются GigaChat, YandexGPT, DeepSeek, Llama и другие сервисы. Вузы чаще делают акцент не на списке разрешенных или запрещенных нейросетей, а на принципах их использования.

Только 18 регламентов из 88 прямо содержат запрет на обработку данных через публичные ИИ-сервисы, хотя именно риск использования загруженных материалов для обучения моделей остается одним из самых чувствительных для университетской и научной среды.

«Сегодня ИИ радикально меняет логику академической оценки работ. Более 20 лет мы тесно сотрудничаем с системой образования и создаем для нее инфраструктуру доверия. При этом мы считаем, что оценить труд человека может только человек, а задача нашей системы – лишь подсветить рискованные места, на которые педагог должен обратить внимание. Здесь мы созвучны в позициях с главой Министерства науки и высшего образования России Валерием Фальковым и секретарем Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. Образовательному сообществу сегодня важно, во-первых, выработать единые и понятные правила для всех, чтобы одинаковые действия студента не трактовались по-разному в зависимости от вуза. Этим мы и занимаемся в Экспертном совете по академической этике применения ИИ. А, во-вторых, смотреть не только на факт использования нейросети, а прицельно оценивать цель, прозрачность и добросовестность генерации. Поэтому мы готовим к запуску новую систему, которая станет как помощником для преподавателя в качестве оценки работ, так и защитником для студента: чтобы преподаватель видел, что студент использует ИИ, например, только для структурирования материала, а не просит написать работу за него», – отметил исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

Кроме того, на основе собранных данных «Антиплагиат» и Университетский консорциум исследователей больших данных создали Библиотеку ИИ-регламентов в образовании – единую площадку, где собрана информация о том, как университеты России и мира регулируют использование искусственного интеллекта. Библиотека регламентов будет расширяться и актуализироваться. Планируется добавить конструктор документов, который поможет вузам собирать собственные регламенты, а также раздел с редакторскими и аналитическими материалами, обзорами международной практики и другими полезными инструментами.

«Мы в Экспертном совете считаем, что сам по себе искусственный интеллект не является нарушением – нарушением становится непрозрачность его использования и подмена человеческого труда. Исследование выявило, что даже при схожем понимании рисков вузы формулируют правила по-разному. Уверен, наше исследование и Библиотека регламентов станут надежной опорой для следующего шага системы образования – выработки единых понятных правил использования ИИ», – отметил генеральный директор Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслав Гойко.