Microsoft создала инструмент для подделки голоса любого человека, включая тон и эмоции

Новое слово в TTS

Microsoft создала новую систему синтеза речи (Text-to-speech; TTS). Инструмент позволяет генерировать аудиосообщения, произнесенные голосом любого человека на основе лишь короткого фрагмента его речи.

Система базируется на языковой модели Vall-E, также разработанной Microsoft. Работа, описывающая эксперименты с использованием Vall-E, опубликована на сайте arxiv.org (поддерживается Корнельским университетом в США).

Перед проведением испытаний нейросеть прошла обучение на 60 тыс. часов аудиозаписей речи более чем 7 тыс. уникальный носителей английского языка. Это, как отмечают ученые, в сотни раз более крупный массив данных по сравнению с теми, что использованы при обучении всех прочих ныне существующих моделей.

Схема работы Vall-E

Для выполнения своей функции Vall-E достаточно трехсекундного образца речи, особенности которой необходимо имитировать, а также текстового сообщения, которое будет преобразовано в аудиоформат.

«Результаты экспериментов показывают, что Vall-E значительно превосходит современные системы синтеза речи с точки зрения естественности речи и сходства говорящих, – говорится в документе.

Пока не для всех

Широким массам Vall-E пока не доступна, однако с первыми результатами ее работы может ознакомиться всякий желающий. Примеры, опубликованны исследователями на GitHub. Что касается их качества, то некоторые из них звучат убедительно – особенности голоса говорящего и манера его речи практически идентичны таковым в оригинальной записи. Искусственное происхождение других достаточно легко определить на слух. Вероятно, на конечный результат влияет в том числе и качество «скормленных» нейросети образцов речи. В частности, исследователи использовали реплики из наборов данных LibriSpeech, VCTK, Fisher.

Выложенные примеры также демонстрирует способность инструмента сохранять эмоции говорящего и акустическую среду (особенности помещения или оборудования, с использованием которых производилась запись), представленные в оригинальной аудиозаписи. Так, исследователям с разным успехом удалось заставить Vall-E имитировать злость, сонливость, изумление и отвращение.

Опасная технология

Группа исследователей, стоящих за Valle-E, в своей работе отмечает опасность разрабатываемой технологии в случае попадания ее в «неправильные руки». С ее помощью в теории мошенники могут обмануть системы идентификации личности или выдать себя, к примеру, за авторитетную публичную фигуру с целью ее дискредитации.

Одним из возможных решений данной проблемы ученые называют создание системы выявления «аудиофейков», то есть сгенерированных Vall-E голосовых сообщений. Исследователи также отмечают, что планируют и в дальнейшем придерживаться принципов ответственного подхода к использованию искусственного интеллекта, разработанного Microsoft.

Microsoft и искусственный интеллект

По сообщению Semafor, корпорация Microsoft намерена инвестировать $10 млрд в организацию OpenAI, которая занимается разработкой и лицензированием технологий на основе искусственного интеллекта. В Microsoft данную информацию комментировать отказались.

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В 2019 г. гигант из Редмонда вложил в OpenAI $1 млрд. Компании планировали совместными усилиями совершенствовать облачный сервис Microsoft Azure за счет технологий ИИ.

Помимо прочего, OpenAI разработала систему генерации изображений по текстовому описанию Dall-E и чат-бот ChatGPT на основе языковой модели GPT-3.5.

Прототип ChatGPT был запущен в ноябре 2022 г. и моментально привлек к себе пристальное внимание публики, отметившись подробными и четко сформулированными ответами на вопросы, относящиеся к самым разным областям знаний. Как писал CNews, корпорация Google видит реальную угрозу своему поисковому бизнесу, который приносит ей львиную долю доходов.

В начале января 2023 г. The Information сообщило о том, что Microsoft планирует улучшить собственный поисковый движок Bing за счет технологий, лежащих в основе ChatGPT. По данным источника, новые функции в поисковике появятся до конца марта 2022 г.

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Кроме того, в октябре 2022 г. корпорация пообещала интегрировать в Bing возможности Dall-E.